Dani Martín se ha retractado en sus últimas y polémicas palabras. En su último concierto en Madrid, el artista lanzó un reivindicativo mensaje en contra de los políticos de nuestro país, animando a los españoles a no votar a ninguno de ellos en las urnas. Un discurso que ha causado una gran crispación y que ha situado al cantante en el centro de la diana de las críticas en las últimas horas.

Comunicado urgente de Dani Martín

Días después de animar a los españoles a no votar en las próximas elecciones generales para, de esta manera, castigar a los partidos políticos -tanto del espectro de la derecha como el de la izquierda-. Sin embargo, parece que el ex vocalista de El Canto del Loco se arrepiente y mucho de sus últimas palabras, tal y como ha dejado claro en un comunicado urgente a través de sus redes sociales: «Cuando cometo un error, me gusta pedir perdón».

Además de disculparse, Martín ha cambiado su discurso radicalmente. Es más, ha animado a los ciudadanos a acudir a los colegios electorales cuando proceda. «Si hay algo necesario en este Estado de Derecho es ir a votar, así que quiero pedir disculpas por mis palabras equivocadas, fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo».

Dani Martín emite un comunicado urgente tras animar a los españoles a no votar. (Foto: Redes Sociales)

Sin embargo, ha mantenido su pensamiento sobre los políticos actuales que gestionan el país, a los que le ha hecho una firme petición. «Ojalá una gestión más justa, más unidad y mismos derechos y oportunidades para todas y todos», ha concluido el escrito.

Su discurso contra los políticos

Estas palabras de Dani llegan solo días después de que revolucionara al público del Movistar Arena, y no solo por sus canciones. Si por algo se caracteriza el artista es por ser un libro abierto a la hora de opinar sobre asuntos que preocupan a los ciudadanos de su país y fue por ello que hizo un repaso al gobierno de España: «Que el Covid-19 lo sacamos nosotros adelante. Sobre todo los que sois médicos, doctores, enfermeros y a los cuáles no se les ha subido el sueldo. A la gente de las ambulancias, los bomberos, a los policías. La DANA la sacó el pueblo adelante también y lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones».

Tras su queja por la mala gestión, a su parecer, de ciertas tragedias, el novio de María Hervás animaba a no votar en las próximas elecciones: «Yo os animo a que no votéis a nadie, a nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno, absolutamente ninguno. Todos buscan algo de nosotros, y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor y nuestro corazón es el mayor tesoro del mundo. Les mando un abrazo a todos esos políticos para que piensen más en la ciudadanía y no en las empresas que los representan. Un abrazo para todos ellos».