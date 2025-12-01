Dani Martín ha lanzado un reivindicativo mensaje político en su último concierto en Madrid que ha desatado la polémica. No es esta la primera vez que el artista habla abiertamente sobre el Gobierno, con el que ha sido muy crítico en las últimas horas.

El polémico mensaje de Dani Martín

Si por algo se caracteriza Dani Martín es por ser un libro abierto a la hora de opinar sobre asuntos que preocupan a los españoles y es por ello que se ha referido al problema de la vivienda o la precariedad de los sueldos. Sin embargo, antes de mencionar estos asuntos, ha querido recordar las tragedias de los últimos años.

«Que el Covid-19 lo sacamos nosotros adelante. Sobre todo los que sois médicos, doctores, enfermeros y a los cuáles no se les ha subido el sueldo. A la gente de las ambulancias, los bomberos, a los policías. La DANA la sacó el pueblo adelante también y lo más acojonante es que todo es un bucle donde nadie nos da explicaciones», ha comenzado diciendo.

Dani Martín en uno de sus últimos conciertos. (Fotos: Gtres)

Ha sido entonces cuando el artista, que estaba sentado en el escenario entre canción y canción, ha animado a los españoles que, en las próximas elecciones, el pueblo vote en blanco: «Yo os animo a que no votéis a nadie, a nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno, absolutamente ninguno. Todos buscan algo de nosotros, y nosotros valemos demasiado. Nuestro valor y nuestro corazón es el mayor tesoro del mundo». Una reflexión que ha enfurecido y mucho, tal y como se leen en algunos comentarios, ya que muchos usuarios han advertido del peligro de no ejercer este derecho.

Ha sido entonces cuando, tras escuchar un grito de «Dani, Presidente», el artista ha querido recordar a los jóvenes, cuyo futuro -al igual que el de las pensiones- es incierto debido a la subida de alquileres, pero no de sueldos. «Que viva esta vida, que es maravillosa. Espero que a los jóvenes y a los pequeños no se lo pongan más difícil y que tengan derecho a una vivienda digna o un puesto de trabajo digno, para poder sacar adelante sus sueños», ha añadido.

Finalmente el intérprete de El Último Día de Nuestras Vidas le ha mandado un mensaje directo a todos los políticos, independientemente del grupo parlamentario al que pertenezcan: «Les mando un abrazo a todos esos políticos para que piensen más en la ciudadanía y no en las empresas que los representan. Un abrazo para todos ellos».

Un poderoso mensaje que deja constancia que el próximo voto de Martín será en blanco y que actualmente no está de acuerdo con las medidas de ningún partido, ni del espectro de la derecha ni de la izquierda.