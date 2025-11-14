María Hervás ha contradicho las últimas palabras de su novio, Dani Martín, que se vio envuelto en una polémica hace unos días. El intérprete de Zapatillas, en su discurso en los 40 Music Awards tras recoger el premio a Mejor Canción del Año, alegó que se sentía más identificado con la trayectoria y la música de su tocayo, Dani Fernández, que con otros compañeros de gremio. «Estamos en un gran momento de música en nuestro país. Es un placer tener a artistas como Rosalía y Aitana o Ed Sheeran, pero lo más importante es ver en el escenario a Dani Fernández, que tienen ese ADN que me representa, que llevo dentro. Un aplauso para él», dijo. Sin embargo, no tardó en hacer un alegato a favor de las artistas que mencionó en sus redes sociales, donde puso en valor sus respectivas carreras profesionales.

Ahora, la protagonista de Machos Alfa -que ha acudido a los premios Telva Moda en Madrid-, ha mostrado su desacuerdo con los gustos musicales de su pareja. La actriz ha respondido a la pregunta de si es más de Rosalía que de Dani Fernández. Una postura que se aleja mucho de la del cantante. «Soy más de Rosalía que de Dani Fernández, es una artista que muchos tendrían que agradecer. Es una adelantada a su tiempo, es una visionaria, tengo un crush con ella», ha dicho. Unas palabras que dejan constancia que, aunque comparta muchas aficiones o gustos con Martín, tiene opiniones muy distintas a la de su novio -o, al menos, a lo que se refiere en estilos musicales-.

Dani Martín posa en la alfombra roja de una gala musical. (Foto: Gtres)

La situación personal de María con Dani

Hace justo un año, en noviembre del 2024, salieron a la luz las primeras imágenes de Dani Martín y María Hervás. Aunque ambos son muy discretos a la hora de hablar sobre su vida privada, lo cierto es que tampoco se han escondido y, de hecho, ha sido habitual verles paseando por las calles de Madrid en actitud cariñosa o en conciertos en el Movistar Arena.

Doce meses después de que fueran pillados por primera vez, Hervás ha hecho un balance de su momento vital -el cual comparte con Dani Martín-: «Estoy en un momento muy feliz, más contenta conmigo misma que nunca. Muy madura, tomando las decisiones que me apetece tomar, haciendo las cosas solo porque las quiero hacer».

María Hervás durante la actuación de Dani Martín. (Foto: Gtres)

Además, y aunque suele evitar responder sobre su vida sentimental, no ha podido evitar pronunciarse sobre ello ante las preguntas de los reporteros. «Es muy difícil llegar a ese punto, en un oficio que tiene mucha precariedad también, llegar a tener una situación como la mía… Me siento muy afortunada. Feliz y con mucho amor, con mucho amor. Estoy muy bien, muchísimas gracias», ha concluido.

Sin duda alguna, la pareja comparte un muy buen momento personal. De hecho, estas próximas semanas son clave en la carrera de Dani Martín, que comienza una gira de conciertos en los que ha hecho sold out. ¿Estará Hervás en alguno de ellos?¿Le dedicará el artista algunas palabras a su chica?