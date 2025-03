María Hervás ha reaccionado a los planes de paternidad de su novio, el cantante Dani Martín. A finales del 2024, salieron a la luz unas imágenes de la protagonista de Machos Alfa junto al ex vocalista de El Canto del Loco que dieron cuenta que lo suyo era mucho más que una amistad. Aunque en un comienzo prefirieron llevar en la más absoluta intimidad su relación, poco tiempo después hicieron su historia de amor oficial. La intérprete acompañó al artista al concierto de Kany García, en el que actuó como invitado.

La respuesta de María Hervás a los planes de paternidad de Dani

Este 25 de marzo, María Hervás ha reaparecido en el lanzamiento del podcast Cartas sobre la mesa, de Hoss Intropia. La actriz se ha sincerado en primer lugar sobre la importancia de la salud mental y ha reconocido que desde muy pequeña va a terapia: «Yo soy una mujer muy independiente desde pequeña, las decisiones que tomo se basan en mi corazón e instintos. Voy a terapia desde hace muchos años. Mi trabajo con la terapia es desde muy pequeña».

María Hervás durante la actuación de Dani Martín. (Foto: Gtres)

Aunque ha evitado pronunciarse sobre su relación con el intérprete de Un Millón de Cicatrices, sí que ha reflexionado sobra su exposición mediática: «Me siento muy expuesta porque existen las redes sociales, porque soy mujer, porque soy mujer en un mundo feroz en el que todo el mundo quiere consumir de ti cosas. Hay muchos factores por los que me siento expuesta».

La pregunta que no ha podido evitar responder es sobre sus planes de ampliar la familia. En una reciente entrevista con Jordi Évole, el cantante habló sobre la posibilidad de convertirse en padre. Una respuesta de la que se hicieron eco los medios de comunicación ya que Dani Martín siempre ha sido una persona muy hermética a la hora de pronunciarse sobre su vida privada (y más en relación con sus parejas).

Dani Martín y María Hervás en dos eventos. (Foto: Gtres)

Además, entre risas, dijo que era algo que tanto él como su pareja tenían en mente. «Lo que me queda en la vida es ser padre, es un sueño para mí. Me encantaría y lo he dicho muchas veces. Creo que ahora es el momento para serlo (…). Tenemos la niña en la cabeza», dijo el artista que, al darse cuenta de la repercusión que iba a tener su respuesta, rectificó al momento: «Tengo, tengo, tengo… ¿En qué momento he dicho yo tenemos? Ha sonado a partido político».

Semanas después, ha sido María Hervás la que se ha pronunciado sobre ello. La actriz, que se caracteriza por su gran sentido del humor, ha reaccionado a las palabras de su pareja en el programa citado. «Dije muchas cosas, chicas, que, si nos estuviésemos tomando un café ahí enfrente, en vez de estar con estos micros y estas cámaras delante, nos reiríamos mucho juntas, pero ahora no me vais a permitir que no os las comente porque forman parte del terreno mío de lo personal», ha dicho.