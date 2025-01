María Hervás inaugura esta noche El hormiguero tras las vacaciones de Navidad. Pablo Motos entrevistará a la actriz y es muy probable que indague en su relación con Dani Martín, que también asistió al programa a finales del año pasado. Los paparazzis han pillado a la pareja en actitud cariñosa, aunque de momento ninguno ha confirmado el romance. Todo empezó con una representación teatral en la que participaba María, a la que asistieron muchas caras conocidas. El cantante y la actriz abandonaron juntos el teatro montados en un coche. Una semana después, se publicaban nuevas imágenes de la pareja saliendo del domicilio de Dani Martín.

María Hervás y Dani Martín en el plató de ‘El Homiguero’. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que pillan a María Hervás con un cantante. A principios del año 2023, fue vista junto a Alfred García, ex novio a su vez de Amaia, ambos concursantes de Operación Triunfo. Aunque ninguno llegó a confirmar la relación, parece que algo existió y no terminó bien, ya que la actriz dejó de seguir en redes sociales al triunfito el verano de ese mismo año. Ya se sabe que si hay unfollow de por medio, no hay ruptura amistosa.

Alfred García. (Foto: Gtres)

Curiosidades de María Hervás

La actriz iba para arquitecta pero la interpretación se cruzó en su camino y abandonó la carrera. Una elección acertada que le llevó ser galardonada con el Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 2022, por su «compromiso y calado social de sus propuestas y su manera de entender el teatro como herramienta de reflexión y cambio», según explicó la Fundación.

María Hervás. (Foto: Gtres)

María explicaba en Revista Teatros que su romance con la interpretación nació cuando era una niña: «Surgió cuando era muy muy pequeña, como una cosa muy primaria, un instinto. Había algo de necesidad, sobre todo en el movimiento físico, que parece algo básico, pero yo necesitaba crear cosas con el cuerpo. Yo lo bailaba todo, me movía, hacía performances en mi casa todo el rato». Parece que la actriz apuntaba maneras desde pequeña. Su primera aparición en televisión se remonta al año 2007, cuando encarnó a la rebelde Susana en la popular serie Los Serrano. Desde entonces no ha dejado de trabajar gracias a su talento y perseverancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Hervás (@maria_hervas_)

Aunque no habla mucho de su vida privada, la actriz confesó que había sido diagnosticada con el Síndrome de Persona Altamente Sensible. Esto le otorga una empatía ilimitada y puede verse desbordada por las emociones de los que le rodean. Además, tiene que lidiar con una extrema sensibilidad hacia ciertos estímulos externos, como ruidos, luces u olores. Lo poco que se conoce acerca de su vida personal es que no tiene hermanos, su padre es funcionario y su madre camionera. Veremos si esta noche confirma su relación con Dani Martín o consigue esquivar las preguntas de Pablo Motos.