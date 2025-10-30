El abrazo de la Reina Letizia a una víctima de la DANA que se ha hecho viral en redes

La Reina Letizia ha vuelto a mostrar su faceta más humana y cercana en el homenaje que se ha celebrado en Valencia en recuerdo a las víctimas de la DANA. Los Reyes quisieron asistir a este acto en memoria de los damnificados en el primer aniversario de la tragedia. Un compromiso en el que hemos podido ver a doña Letizia completamente volcada con los familiares de los fallecidos por las riadas, abrazando y reconfortándoles todo lo posible.

En su intervención, justo al final del acto, el Rey Felipe ha insistido en que tanto él como la Reina van a permanecer al lado de las víctimas de esta catástrofe, de la misma manera que lo han hecho a lo largo de los últimos meses, con constantes visitas a las zonas afectadas: «La Reina y yo queremos que lo sepáis, estamos, ahora y siempre, con vosotros. Ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos», ha dicho el monarca en su discurso.

La Reina Letizia con Andrea Ferrari en Valencia. (Foto: Gtres)

Don Felipe no ha sido el único que ha intervenido durante el homenaje en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la ciudad del Turia, sino que varios de los familiares de los fallecidos también han tomado la palabra. Entre ellos, Andrea Ferrari Canut, que perdió a su madre, Eva María, por las riadas. La joven de 20 años ha protagonizado un emotivo abrazo con doña Letizia, a cuyo lado estuvo sentada durante todo el homenaje. De hecho, antes de que subiera al escenario, la Reina le ha tomado la mano en señal de apoyo y reconfortación.

Sin embargo, ha sido al finalizar su intervención cuando la Reina no ha querido esperar a que se sentara y se ha levantado para abrazarla. Andrea primero se ha dirigido hacia el Rey Felipe VI, pero después ha sido doña Letizia la que la ha abrazado con fuerza, intentando transmitirle todo su cariño en este complicado momento. En su discurso, Andrea ha dicho que la DANA cambió para siempre la historia de los pueblos y ha insistido en que este acto tenía que ser no solamente un homenaje a los que se fueron, sino también un reconocimiento a los que siguen caminando con cicatrices en el alma, pero con mirada firme.

La joven ha querido dedicar unas palabras a la memoria de su madre: «Hablar de mi madre es hablar de luz y amor en estado puro, la persona con más brillo y con una energía radiante que iluminaba allá donde iba», ha dicho Andrea, que ha insistido en que mientras exista memoria, no habrá olvido y, por eso, para los afectados lo más importante ahora mismo es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad.

Aunque Andrea ha sido la que ha protagonizado el abrazo con doña Letizia que más atención ha concentrado por parte de los usuarios en las redes sociales y en los medios, lo cierto es que tanto el monarca como su esposa se han mostrado muy cercanos con los familiares de las víctimas. A la Reina se la ha visto en varias ocasiones muy emocionada y casi con dificultad para contener las lágrimas. De hecho, incluso el Rey ha tenido que agarrarla por la cintura en un momento, consciente de la carga emocional del acto.