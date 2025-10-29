Durante el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA, celebrado esta tarde en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Reina Letizia ha destacado por su sobriedad, elegancia y profunda emoción. Acompañando al Rey Felipe VI y rodeada de autoridades nacionales y valencianas, ha demostrado una vez más su capacidad para combinar respeto, solemnidad y estilo, mientras compartía momentos de cercanía y consuelo con los familiares de las víctimas. En varias ocasiones, se la ha visto contener las lágrimas y mostrar gestos de afecto y comprensión, transmitiendo un vínculo humano que ha conmovido a todos los presentes.

Aunque el objetivo principal de la jornada era la memoria y homenaje a las víctimas, los gestos de humanidad y el estilo de la Reina no han pasado desapercibidos. Para la ocasión ha optado por un vestido azul marino sobrio, con un delicado detalle fruncido en la cintura, acompañado de salones y bolso a juego. Su estilismo, elegante y discreto, transmitía respeto absoluto hacia los familiares de las víctimas y a la región más afectada por la catástrofe del 29 de octubre de 2024. Más allá de la moda, ha sido la profunda emoción de Letizia la que ha marcado el encuentro, con gestos de cercanía y sensibilidad que han destacado por encima de todo.

La Reina Letizia en el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA. (Foto: Gtres)

El peinado y maquillaje también han sido discretos, reforzando la sobriedad del homenaje. Letizia ha optado por un estilo que le permite transmitir cercanía, compostura y ternura a la vez, manteniendo la atención en la ceremonia y en los mensajes de respeto hacia los familiares. Su presencia ha sido un gesto de consuelo y empatía, acompañando con su mirada y su gesto delicado a quienes más han sufrido la tragedia.

El sentido abrazo del Rey Felipe a Letizia durante el homenaje

Durante el homenaje de Estado en memoria de las víctimas de la DANA, celebrado en el Museo Príncipe Felipe de Valencia, se vivió un momento especialmente emotivo que reflejó la cercanía y humanidad de los Reyes. Tras su llegada, Felipe VI y la Reina Letizia mantuvieron un encuentro privado con diez representantes de los familiares de las 237 víctimas, escuchando con atención cada relato y ofreciendo palabras de consuelo. Letizia se mostró visiblemente conmovida, al borde del llanto en varios instantes, mientras los familiares compartían sus desgarradoras experiencias. Uno de los momentos más destacados se produjo tras una conversación particularmente emotiva con Toñi García, madre de una de las víctimas, cuando la Reina, sobrecogida por la tristeza, levantó la mirada hacia el techo unos segundos, intentando recomponerse.