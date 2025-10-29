Valencia llora a sus víctimas: los Reyes presiden un emotivo homenaje a un año de la DANA

Valencia ha vivido esta tarde una jornada de profundo recogimiento y emoción durante el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA, celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe del 29 de octubre de 2024. El acto, presidido por Sus Majestades los Reyes, ha reunido a familiares de las 237 víctimas mortales -229 en la provincia de Valencia, además de las fallecidas en Castilla-La Mancha y Andalucía-, así como a representantes institucionales de todos los niveles del Estado. La solemnidad y el respeto han marcado una ceremonia cargada de simbolismo y silencios, en la que el recuerdo de los que perdieron la vida ha estado muy presente en cada gesto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encabezado la representación del Ejecutivo junto a varios ministros, mientras que por parte del Gobierno valenciano ha asistido el president de la Generalitat, Carlos Mazón, pese a las tensiones previas sobre su presencia en el acto. El Consell había declarado el 29 de octubre como ‘Día oficial del recuerdo a las víctimas de la DANA’, un gesto con el que se busca mantener viva la memoria de aquella tragedia que devastó comarcas enteras y cambió para siempre la vida de miles de familias.

Antes del inicio del homenaje, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, junto al presidente Sánchez, han mantenido un encuentro privado con representantes de los familiares en una sala contigua del Museo de las Ciencias, un saludo discreto del que se excluyó al president Mazón por decisión del Ejecutivo central, en un intento de preservar el protagonismo de las víctimas y evitar tensiones políticas.

Un acto cargado de emoción y respeto

El homenaje, conducido por la periodista Lara Síscar, natural de Gandía y una de las reporteras que cubrió la tragedia sobre el terreno, ha comenzado a las 18:00 horas con la interpretación de la Marcha Real y la entrada de los Reyes al auditorio. Síscar ha hilado los distintos bloques del acto con un tono sobrio y emotivo, recordando los días de caos y dolor que siguieron a la DANA y el esfuerzo colectivo por la recuperación.

Uno de los momentos más sobrecogedores ha llegado con la lectura de los nombres de las 237 víctimas, acompañada por un silencio absoluto roto solo por el sonido de las cuerdas del Cant dels Ocells, interpretado por músicos de la Orquesta de RTVE. A continuación, los Reyes han depositado una corona de flores blancas ante un gran mural conmemorativo, seguido de un minuto de silencio que ha unido en un mismo gesto a autoridades, familiares y ciudadanos.

Las intervenciones de los familiares han sido el corazón del acto. Andrea Ferrari Canut, hija de una de las víctimas de La Reva, ha recordado entre lágrimas «la fuerza de una madre que dio todo por salvar a los demás». También han tomado la palabra Naiara Chuliá Beitia, de Bétera, y Virginia Ortiz Riquelme, de Letur (Albacete), quienes han agradecido el apoyo institucional, pero han reclamado que «la memoria se traduzca en compromiso y prevención». El homenaje ha concluido con la interpretación de Mon Vetlatori, a cargo de la cantante valenciana María Bertomeu, ‘La María’, y el Adagio del Concierto de Aranjuez, que ha cerrado la ceremonia en un clima de recogimiento y respeto. Los Reyes han saludado uno a uno a varios familiares antes de abandonar el recinto entre aplausos discretos y lágrimas contenidas.

Reacciones institucionales y mensaje de los Reyes

Noticia en ampliación…