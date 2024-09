Los políticos cambian de look: del corte de pelo de Azcón al nuevo aspecto de Carlos Mazón

El verano es una etapa perfecta para los cambios. Algunos políticos como Jorge Azcón o Carlos Mazón lo saben, por eso han aprovechado para modificar su estilo. Hace una semana se habló mucho del cambio de look del presidente del Gobierno de Aragón. Todo empezó el 19 de agosto, cuando publicó unas fotografías de un encuentro que tuvo con el Papa Francisco. Llamó la atención el corte de pelo que lució: corto por los lados y largo por la parte central.

Azcón recibió comentarios en su cuenta de Instagram, donde acumula 19.000 seguidores, aludiendo a su nuevo aspecto. «Estás mucho mejor así, pareces bastante más joven», le escribió un usuario. Mientras que otro añadió: «Se nota que ha recibido buenos consejos». Algunos llegaron a comparar su peinado con el corte que ha lucido el tenista Carlos Alcaraz en alguna ocasión.

Mensaje de Jorge Azcon en el Gran Premio de Aragón. (Foto: Jorge_Azcon)

El domingo 1 de septiembre, Jorge Azcón publicó unas imágenes en su perfil de X (antiguo Twitter) para promocionar el Gran Premio de Aragón en MotorLand. «Hoy Alcañiz y @AragonMotorLand están en el centro del deporte en todo el mundo. Después de cuatro años, recuperamos las cifras de asistencia superando los 100.000 espectadores y eso, sin duda, es sinónimo de éxito», escribió. Acompañó estas palabras de una instantánea que demostraban que había repetido el peinado que lució en su comentada reunión con el Papa Francisco.

Mensaje de Jorge Azcon. (Foto: X)

«Muy chulo tu corte de pelo, ¿quién es tu asesor de imagen?», le comentó uno de sus seguidores. Esta semana ha sucedido algo parecido con Irene Montero, quien se ha convertido en noticia tras copiar uno de los looks más emblemáticos de la Reina Letizia, un icono de estilo a nivel internacional.

Irene Montero imita a la Reina Letizia

Irene Montero ha retomado su agenda después del verano y lo ha hecho de una forma especial. Se ha atrevido a imitar un corte de pelo que doña Letizia siempre ha lucido con mucha elegancia, el bob. Este estilo está caracterizado por una pequeña melena que llega hasta la mandíbula. Este diario se puso en contacto con una experta para obtener datos de primera mano.

Irene Montero, luciendo su nuevo corte de pelo. (Foto: Redes Sociales)

«Este bob es recto, con puntas definidas, raya al medio y ligeramente redondeadas que enmarcan el rostro de manera elegante y moderna. Es un corte versátil que funciona tanto para ocasiones formales como informales» declaró Cristina Solymosi, Directora de Ma Belle Salon, al analizar el cambio de estilo de la mujer de Pablo Iglesias.

Carlos Mazón deja crecer su barba

Montaje de fotos de Carlos Mazón. (Foto: Gtres)

Carlos Mazon, presidente de la Comunidad Valenciana, ha lucido durante años un rostro sin bárbara que le hacía parecer más joven. No obstante, a principios de agosto decidió dar un cambio y ha dejado crecer su vello facial. Según la opinión de los especialistas, esta decisión ha sido muy acertada. LOOK se hizo eco de esta noticia y contactó con Kike Medina, editor de Mr.Shave. La citada fuente confirmó que el nuevo aspecto de Mazón transmite una «imagen de confianza y liderazgo». Los usuarios de las redes sociales también comentaron este cambio. Es decir, no dejó indiferente a nadie.

La naturalidad de Alberto Núñez Feijóo

Fotos de Alberto Núñez Feijóo. (Foto: Gtres)

El aspecto de Alberto Núñez Feijóo lleva un tiempo suscitando interés. Tiene 62 años y a su edad es normal que aparezcan canas en su cabello, pero hasta la fecha no habían llamado la atención del público. Todo empezó en la boda de José Luis Martínez-Almeida.

El político del Partido Popular lució un peinado clásico y elegante marcado por unas canas incipientes. Con el paso del tiempo los tonos blancos han ido aumentando y Feijóo los ha mostrado con orgullo y naturalidad.

Loida Zamuz mantuvo una charla con LOOK para comentar este detalle. «Las canas le dan naturalidad, futuro y una imagen más rotunda», empezó diciendo. «Le van mejor a su color de piel y al de sus ojos», concluyó.