Jorge Azcón vuelve a cortarse el pelo tras el aluvión de comentarios por su imagen frente al Papa

Jorge Azcón protagonizó una inesperada noticia el pasado lunes 19 de agosto, justo después de tener un encuentro con el Papa Francisco. El presidente de Aragón retomó su agenda después de sus vacaciones estivales y se desplazó junto a sus compañeros hasta Italia. Como era de esperar, este viaje fue cubierto por diversos medios, lo que sorprendió fue el cambio de look del político.

Este domingo 1 de septiembre se ha celebrado el Gran Premio de Aragón en MotorLand, un evento que ha congregado a más de 100.000 personas. Azcon ha informado de este éxito a través de sus redes sociales y ha compartido una fotografía que está dando mucho de qué habar. Tal y como se aprecia en las imágenes, el político ha vuelto a cortarse el pelo.

Mensaje de Jorge Azcon en el Gran Premio de Aragón. (Foto: Jorge_Azcon)

Ha lucido un peinado bastante juvenil, a pesar de los comentarios que recibió durante el mes de agosto. Algunos compararon su nuevo look con el corte que ha llevado el tenista Carlos Alcaraz en alguna ocasión. La diferencia es que el deportista tiene 21 años, por eso la elección de Azcon fue recogida por diferentes expertos.

El look de Jorge Azcón

A sus 50 años, Azcón ha despertado el interés de muchos seguidores gracias a su cambio de estilo. Hay que recordar que no es el único político que se ha atrevido a dar un paso adelante durante este verano. Por ejemplo, Carlos Mazón Guixot, presidente de la Generalitat Valenciana se ha dejado crecer la barba, un detalle que también ha sido bastante comentado.

Mensaje de Jorge Azcon. (Foto: X)

Volviendo a Azcón, hay que destacar la ilusión que ha mostrado en el mensaje que ha hecho público a través de su cuenta de X (antiguo Twitter). Concretamente ha escrito: «Hoy Alcañiz y @AragonMotorLand están en el centro del deporte en todo el mundo. Después de cuatro años, recuperamos las cifras de asistencia superando los 100.000 espectadores y eso, sin duda, es sinónimo de éxito».

No son pocos los que han reparado en el look que ha elegido para dar esta noticia. Después del revuelo que se generó tras su reunión con el Papa Francisco, ha vuelto a cortarse el pelo. Se ha dejado los lados más cortos que el flequillo, adoptando un aire juvenil que no ha dejado indiferente a nadie.

Jorge Azcón explica éxito del Gran Premio de Aragón

Tal y como ha explicado, el Gran Premio de Aragón ha sido todo un éxito y ha generado un gran impacto económico en Alcañiz y en el Bajo Aragón. Miles de personas se han desplazado hasta allí para disfrutar del evento y eso quiere decir que los locales, los hoteles y los comercios se han visto beneficiados.

El presidente autonómico ha puesto en valor el esfuerzo que han hecho los servicios públicos para que todo saliera bien. Dejando a un lado la gestión y la parte institucional del acto, Azcón ha vuelto a convertirse en noticia por un asunto relacionado con su imagen. Su aspecto juvenil está sonando con fuerza y ha conseguido que el público tenga un nuevo tema de conversación.

Jorge Azcón y Natalia Chueca en una audiencia privada con el Papa Francisco. (Foto: Gtres)

Solo hay que retroceder unas semanas y analizar los comentarios que le escribieron en la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram con el Papa Francisco. «¿Seguro que eres tú?», le preguntó un usuario. A lo que otro añadió: «Muy chulo tu corte de pelo, ¿quién es tu asesor de imagen?» Como vemos, no es la primera vez que se encuentra en el centro de la noticia por una cuestión estética.