Miguel Ríos da la última hora sobre el estado de salud de Jaime Anglada tras su accidente

En verano de 2025, la vida de Jaime Anglada se paralizó por completo tras ser arrollado gravemente por un coche mientras circulaba en moto por las calles de Palma de Mallorca. Inmediatamente fue trasladado al hospital más cercano, donde permaneció varias semanas ingresado y le intervinieron por lo menos hasta en tres ocasiones. A mediados del mes de septiembre recibió el alta hospitalaria y, desde entonces, lo cierto es que han sido pocos los detalles que se han conocido sobre su estado de salud. Hasta ahora, que Miguel Ríos, íntimo amigo del músico y pionero del rock español, ha actualizado cómo se encuentra.

Con motivo de promocionar su próximo concierto en el Auditorium de Palma este viernes, 9 de enero, el intérprete de Bienvenidos ha confesado en una reciente entrevista que ha invitado a Anglada a su espectáculo. En el caso de que aceptase, la cita podría convertirse en el lugar en el que Jaime protagonice su esperada reaparición pública. No obstante, por ahora, es todo un misterio si sucederá o no. Aun así, sus declaraciones han sacado a la luz nuevos detalles sobre cómo se encuentra su salud tras el accidente.

Miguel Ríos y Jaime Anglada. (Foto: Gtres)

«He hablado con Jaime para invitarle al concierto. Tengo muchas ganas de darle un fuerte abrazo, que me haga olvidar el mal rollo de los días negros que siguieron al accidente. Me ha dicho que progresa adecuadamente y me ha mensajeado que se encuentra lleno de esa vitalidad que conforma su personalidad», confesaba al Diario de Mallorca, dejando más que claro que su recuperación continúa avanzando por muy buen camino y según lo esperado por los médicos.

La estrecha amistad de Jaime Anglada y Miguel Ríos

Aunque por todos es sabido que en el círculo de amistades más cercanas de Jaime Anglada se encuentra el Rey Felipe VI, hay quienes no son conocedores de que no es el único famoso que mantiene una estrecha relación con el mencionado. Con Miguel Ríos se conoció en 1997 y ambos se quedaron prendidos con el don musical del otro, algo que les unió hasta el día de hoy. Tanto es así, que hace 4 años, durante el último concierto que ofreció en Mallorca, Ríos quiso invitar al escenario a Jaime para interpretar juntos el tema El blues del autobús.

Miguel Ríos y Jaime Anglada. (Foto: Gtres)

«Voy a llamar a un amigo mío, un tipazo al que quiero muchísimo, un cantante y compositor con el que estuve la última vez que pisé la isla, en un concierto maravilloso que ofreció. Señoras y señores, quiero que reciban con el mejor de los aplausos a Jaime Anglada», dijo por aquel entonces Miguel, mostrando una vez más el estrecho vínculo que le unía con su invitado sorpresa.

«Solo tengo palabras de agradecimiento para Miguel Ríos, al que conozco desde 1997, para un artista que ha sido siempre muy generoso conmigo […] Es un gran referente en mi carrera, un gran talento y un músico que cambió la historia del rock en España. Nada hubiera sido igual sin él, sin el camino que abrió, sin los riesgos que asumió», respondió Jaime Anglada visiblemente emocionado.