Carolina Cerezuela y Miguel Ríos, juntos en un concierto: el giro más inesperado del verano

Carolina Cerezuela decidió tomarse un pequeño descanso después de ser madre y estuvo un tiempo retirada de los medios, solo colaboraba de forma puntual cuando podía compatibilizar el proyecto con su familia. En una de sus entrevistas aseguró que sus prioridades habían cambiado, por eso ya no estaba tan enfocada en su crecimiento profesional. Eso sí, siempre ha demostrado ser una mujer muy polifacética. Todo el mundo está hablando de lo último que ha pasado.

«He estado seis años haciendo pinceladas, cosas puntuales, de trabajos que eran muy fácilmente compatibles con mi familia», desveló en su primera entrevista antes de regresar al trabajo. Lo hizo como presentadora de Esta noche gano yo, un concurso que se emitía en Telecinco. «Siempre he querido tener mi familia y poderme dedicar a ellos. Era mi pilar, era mi objetivo y doy un paso atrás cuando nacen mis hijos. Mi tiempo en ese momento era para estar con mis hijos y no me quería perder nada», declaró antes de arrancar esta nueva etapa.

El verano de 2023 está siendo muy especial para Carolina Cerezuela. Como no podía ser de otra forma, lo está pasando junto a su familia. Está disfrutando de unos días de desconexión en Palma de Mallorca y ha asistido al concierto de Miguel Ríos con Carlos Moyá, con quien lleva 12 años casada.

La sorpresa de Miguel Ríos

Miguel Ríos en concierto / GTRES

Carolina Cerezuela y Carlos Moyá estaban disfrutando del talento de Miguel Ríos y se dejaron ver por los alrededores del escenario, pero nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. El artista, que estaba celebrando el 40 aniversario de Rock&Ríos, invitó a Carolina a cantar un tema juntos. Recordemos que la presentadora se dedica a la música desde 2016, año en el que descubrió que era una de sus grandes pasiones.

Con un vestido largo de color negro y su melena rubia al natural, a Carolina Cerezuela no le tembló el pulso a la hora de subirse al escenario para seducir a los espectadores con su voz. El concierto de Miguel Ríos duró cerca de dos horas y la presentadora estuvo un tiempo haciéndole compañía. Nadie de los allí presentes sabía que iba a participar en el evento.

El mejor momento de Carolina Cerezuela

La sorpresa que Miguel Ríos tenía preparada para sus fans es más importante de lo que parece. El cantante ha invitado a Carolina Cerezuela a compartir escenario con él en un momento clave porque este concierto es la inauguración de una gira que pasará por 14 ciudades diferentes.

Carlona Cerezuela en un concierto / GTRES

La mujer de Carlos Moyá dio el salto a la música en 2016 gracias a su compañero Jaime Anglada, con quien formó el dúo Anglada Cerezuela. Este grupo ya tiene dos discos en el mercado, así que Ríos sabía que Carolina iba a desenvolverse con soltura.

Carolina Cerezuela está en su mejor momento profesional y personal. Después de haber estado un tiempo centrada en sus compromisos familiares ha retomado las riendas de su carrera. Nunca le han faltado las propuestas. Su último proyecto destacado fue presentar un concurso con Christian Gálvez en Telecinco.