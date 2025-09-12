El cantante Jaime Anglada, íntimo amigo de Felipe VI, ha recibido el alta hospitalaria tras sufrir el pasado 8 de agosto un traumatismo craneoencefálico tras ser atropellado en la avenida Joan Miró cuando iba en moto por un vehículo que se dio a la fuga. Tras más de un mes ingresado en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, el artista balear ha ingresado en un centro de rehabilitación para continuar con el tratamiento.

Ha sido el equipo médico, que ha estado informando en todo momento sobre el parte del paciente, el que ha lanzado un comunicado para comunicar esta buena noticia tras semanas críticas: «El paciente Jaime Anglada ha sido dado de alta por parte del servicio de Traumatología del Hospital Universitario Son Espases. Después de ingresar a principios de agosto a través de urgencias y haber salido de la Unidad de Cuidados Intensivos el 26 de agosto, la evolución en planta de Jaime ha sido muy favorable. Ahora continuará su rehabilitación en otro centro».

Jaime Anglada. (Foto: Gtres)

Buenas noticias para Felipe VI y Carolina Cerezuela

Tras la noticia del atropello de Jaime, Palma de Mallorca vivió una gran conmoción ya que solo días antes el artista había ofrecido un concierto en el Club Náutico. Un show en el que estuvo presente uno de sus íntimos amigos: el Rey Felipe VI, que durante todas estas semanas ha estado muy pendiente del estado de salud de Anglada -a pesar de haber estado en sus vacaciones privadas o en la Península debido a los incendios que asolaron en España-.

Fue a comienzos de los 2000 cuando el monarca -cuando aún estaba soltero y era príncipe de Asturias- y el cantante coincidieron. Concretamente fue en la celebración de la Copa del Rey de Vela en Mallorca. Ambos se conocieron como tripulantes del velero CAM. Desde entonces, es habitual que cada verano que el padre de la heredera al trono se encuentre con su amigo en Baleares. De hecho, este verano -y antes del trágico accidente del artista-, el Rey Felipe VI asistió sin la Reina Letizia al Club Náutico de Palma de Mallorca a un concierto de Anglada, donde se le vio como uno más entre el público, coreando las canciones de su amigo.

El Rey Felipe en un concierto de Jaime Anglada. (Foto: Gtres)

El Rey de España no es, sin embargo, el único amigo VIP de Jaime Anglada. Carolina Cerezuela -a la que conoció en 2015 y con la que participó en un dúo musical rockero- también se encuentra entre su círculo más cercano. De hecho, la mujer de Carlos Moyá desveló en El diario de Mallorca que se conocieron en un vuelo Madrid-Palma: «Nos conocimos en el finger de un avión en un vuelo Madrid-Palma. Los dos hacíamos el vuelo y una amiga en común nos presentó. Le pedimos la letra de una canción para una ONG y cuando aterrizamos la había escrito en la parte de atrás del billete. Ese viaje nos hizo encontrarnos y marcó nuestra relación».