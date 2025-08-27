Buenas noticias sobre el estado de salud de Jaime Anglada, el cantante mallorquín que en la pasad madrugada del 8 de agosto fue atropellado en la avenida Joan Miró de Palma por un vehículo que se dio a la fuga. Afortunadamente, las últimas informaciones sobre su situación es que el artista, íntimo amigo de Felipe VI -que ha estado muy pendiente de la evolución del cantautor-, ha pasado a planta tras dos semanas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El último parte de Jaime Anglada

El entorno de Jaime Anglada celebra que el artista se recupera favorablemente tras varias semanas ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases. Ahora, ha trascendido a los medios que el cantante ya está en planta bajo la observación del servicio de traumatología, tal y como consta en el último parte médico: «El estado general del paciente es bueno».

Jaime Anglada en Madrid. (Foto: Gtres)

Eso no significa, según Última Hora, que el amigo de Carolina Cerezuela -que ha sido vista en las inmediaciones del centro médico junto a su marido, Carlos Moyá-, no vuelva a pasar por quirófano. El pasado 13 de agosto fue su última intervención ya que los médicos especializados tuvieron que colocarle unas placas metálicas en la cabeza del fémur y en la pelvis. Y no será la única. Tal y como ha deslizado el medio citado, el amigo del Rey de España será operado de la muñeca y de la mandíbula.

La visita secreta de Felipe VI a Anglada

Durante estos días de incertidumbre, Felipe VI ha estado muy pendiente del estado de salud de Anglada. La noticia saltó a los medios cuando el monarca se encontraba en sus vacaciones privadas junto a Letizia y a sus hijas fuera del país. Sin embargo, eso no ha supuesto que no haya estado al quite en todo momento e informado por la familia del artista.

Desafortunadamente, los días de descanso del Jefe del Estado terminaron antes de lo previsto debido a los incendios que asolaron en el país a mediados del mes de agosto, lo que supuso que regresara a España para ayudar en todo lo posible.

Jaume Anglada en Mallorca con el rey Felipe. (Foto: Gtres)

Así, el padre de la heredera al trono se vio obligado a cambiar su agenda y, por ende, según ha trascendido a los medios, aprovechó su regreso a la Península para desplazarse hasta el centro médico en el que se encontraba su amigo, al que conoció hace más de dos décadas en el Club Náutico de Palma. Desde entonces, su vínculo ha sido inquebrantable y, de hecho, Anglada siempre ha tenido palabras de admiración hacia Felipe. «La gente puede estar de acuerdo o no con la institución pero el Rey merece muchísimo la pena como persona», dijo en una entrevista en el 2021.