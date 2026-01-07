Las imágenes que confirman que Lara Álvarez y Perico Durán dan otra oportunidad al amor

Lara Álvarez comienza el 2026 con el corazón ilusionado y una nueva oportunidad en el amor junto a Perico Durán, piloto de aviones y creador de contenido. Se trata de la tercera vez que la pareja se da una oportunidad: su historia comenzó en 2011, un romance que, por distintas circunstancias, no llegó a consolidarse, y trece años después, en 2024, volvieron a reencontrarse con la ilusión renovada y la madurez adquirida con el paso de los años. Sin embargo, tras unos meses de felicidad, la pareja rompió nuevamente en primavera de 2025, dejando claro que, aunque el cariño y el respeto seguían intactos, a veces el amor por sí solo no es suficiente para sostener una relación.

Los rumores de esta tercera reconciliación comenzaron hace unos días, cuando fueron vistos juntos en Madrid en el conocido Asador del Abad, en el Barrio del Pilar. Según testigos, disfrutaron de una velada tranquila, manteniendo una charla fluida y mostrando gestos de complicidad que no dejaron lugar a dudas sobre la química que todavía existe entre ellos. La discreción ha sido una constante en su historia, y aunque al principio se especuló que podría tratarse de un simple encuentro amistoso, las recientes imágenes publicadas por la revista Diez Minutos han confirmado que ambos paseaban tomados de la mano, un gesto que refuerza la idea de que han decidido retomar su relación.

Al ser preguntada por la revista, Lara Álvarez no quiso poner etiquetas a esta nueva etapa, limitándose a responder con un enigmático «¡Dios dirá!», dejando claro que, aunque la ilusión está presente, prefiere avanzar despacio y sin presiones. El piloto, por su parte, ha preferido guardar silencio, limitándose a declarar que no es el momento para hablar sobre su relación, centrado en sus proyectos personales y profesionales. Esta prudencia demuestra que ambos quieren cuidar esta nueva oportunidad sin la presión de los medios y del público, conscientes de que su historia ha estado marcada por idas y vueltas.

La trayectoria de Lara Álvarez y Perico Durán es un reflejo de los caminos del amor que se cruzan y separan a lo largo de los años. Su primer encuentro se produjo en una discoteca madrileña en 2011, y aunque la chispa surgió al instante, sus caminos se separaron por mutuo acuerdo. Trece años después, en 2024, el destino los reunió nuevamente, y la relación parecía consolidarse. Compartieron viajes, recuerdos y momentos románticos, incluyendo un viaje a Roma que revivió la complicidad de su primera etapa. Sin embargo, la relación volvió a romperse en junio de 2025, dejando claro que, a veces, con quererse no basta, tal como reconoció la presentadora. Ambos han destacado siempre que el respeto y el cariño permanecen intactos, algo que ahora queda demostrado en este tercer intento.

Lara Álvarez en la presentación de un programa. (Foto: Gtres)

Más allá del ámbito sentimental, Lara Álvarez atraviesa un momento de cambios profesionales. Tras la cancelación de su programa La Conexión en TVE, ha optado por centrarse en la docencia, formando a nuevos profesionales de la comunicación y la televisión. Este 2026, por tanto, no solo marca un posible renacer de su historia de amor con Perico Durán, sino también el inicio de un año de proyectos personales y profesionales llenos de ilusión. La presentadora ha pasado el Fin de Año en Asturias junto a su familia, disfrutando de momentos de descanso y de actividades como el esquí, reforzando su bienestar y equilibrio antes de afrontar nuevas etapas.