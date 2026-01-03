El nuevo rumbo profesional de Lara Álvarez: formación en neurociencia

Después de más de veinte años siendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión española, Lara Álvarez atraviesa una etapa distinta. Su nombre está ligado a formatos de gran audiencia como Supervivientes, donde pasó años al frente desde localizaciones extremas, o programas como Ahora o nunca, además de sus inicios en el periodismo deportivo y su paso por grandes retransmisiones y espacios de entretenimiento. No se trata de una retirada ni de un adiós a la pequeña pantalla, sino de un momento de reajuste vital y profesional en el que ha decidido parar, observar y explorar territorios que hasta ahora convivían en segundo plano con su carrera televisiva.

Ese proceso no es nuevo. Desde hace alrededor de tres años viene trabajando de forma constante en su crecimiento personal, una inquietud que la ha llevado a formarse en neurociencia aplicada al coaching, una disciplina que conecta el conocimiento del cerebro con herramientas prácticas para mejorar la comunicación, el autoconocimiento y la gestión emocional. El pasado 11 de diciembre cerró esa etapa formativa al obtener el diploma que certifica haber completado un programa estructurado en diez bloques y un examen final, lo que le permite ejercer como tutora en este ámbito.

Lara Álvarez, sonriente y segura, en uno de sus últimos actos públicos. (Foto: Gtres)

Pero ¿qué implica realmente este tipo de formación? Lejos de la imagen académica de laboratorios y conceptos inabarcables, se trata de entender cómo funciona el cerebro en la vida diaria. Cómo se generan las emociones, por qué reaccionamos de determinada manera ante la presión, de qué forma influyen los pensamientos en la toma de decisiones o qué mecanismos intervienen en una comunicación eficaz. Los cursos suelen combinar teoría con ejercicios prácticos, dinámicas de reflexión y casos reales, orientados tanto al desarrollo personal como al profesional. En esencia, aprender a identificar lo que ocurre «por dentro» para manejarlo mejor, en uno mismo y en los demás.

El diploma que certifica la formación de Lara Álvarez como coach en neurociencia. (Foto: Redes Sociales)

Este nuevo camino no supone una ruptura con la televisión. Ella misma ha aclarado que sigue abierta a proyectos, aunque reconoce que, en este momento, lo que llega no encaja del todo con lo que le apetece hacer ahora: un entretenimiento más familiar y coherente con sus valores. Esa pausa relativa le ha permitido algo poco habitual en carreras tan expuestas: tiempo para formarse sin prisas y replantearse prioridades.

Lara Álvarez posa en plena madurez profesional. (Foto: Gtres)

De forma paralela, ha desarrollado una faceta que conecta directamente con su experiencia acumulada: la docencia. Actualmente trabaja con jóvenes que aspiran a dedicarse a la televisión y al reporterismo, compartiendo no solo técnicas frente a cámara o claves del directo, sino también herramientas de comunicación, seguridad personal y gestión emocional. Una manera de trasladar años de exposición pública a un espacio más reflexivo y formativo.

Este momento de transformación profesional coincide, además, con cambios en el plano personal. Tras su ruptura con Perico Durán en mayo, una relación marcada por un reencuentro trece años después de su primera historia juntos, ha optado por centrarse en su bienestar y en aquello que le aporta estabilidad.