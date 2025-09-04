Jorge Javier Vázquez ha pasado por quirófano para someterse a un nuevo retoque estético antes de presentar la nueva edición de Supervivientes: All Stars. Sabido es que al comunicado le da miedo envejecer. Es por ello que el bisturí se ha convertido en su mejor aliado en los últimos años, para así poner fin a sus múltiples complejos, que son tanto faciales como corporales. Tras un verano de lujo en Tailandia, el de Badalona sorprenderá a la audiencia con un nuevo semblante tras una remodelación facial total.

Todos los retoques de Jorge Javier Vázquez

El físico de Jorge Javier ha sufrido una impresionante evolución desde su primera aparición televisiva, que tuvo lugar en 1997 como colaborador de Extra Rosa. En lugar de acompañar su físico al tiempo -ya que tiene temor por envejecer-, el presentador ha pasado por quirófano en varias ocasiones y, así, terminar con muchos de sus complejos, de los que habitualmente hace humor, como de su estatura -ya que mide 1.66-.

Jorge Javier Vázquez posando en un evento / GTRES

Desde hace dos meses que el catalán está de vacaciones. En esta ocasión, el presentador se ha dado el lujo, ya que su bolsillo se lo permite, de viajar hasta Tailandia, donde ha compartido algunas instantáneas de esta escapada. Sin embargo, tras su regreso a España, no ha publicado ninguna imagen en redes sociales. Esto se debe a que Vázquez ha pasado por quirófano, tal y como ha adelantado Semana, para hacerse una remodelación facial total -conocido también como full face-. Un tratamiento cuyo objetivo es rejuvenecer y armonizar el rostro. Una intervención que da cuenta que, a sus 55 años, quiere aparentar menos de la edad que tiene.

Sin embargo, no es la primera vez que Jorge Javier recurre a los avances de la medicina estética para conseguir su mejor versión y poner fin a todo aquello que no le gusta de su físico.

Hace dos años, el ex presentador de Sálvame -que reapareció en televisión con unas gafas de sol-, se sometió a una blefaroplastia, una cirugía que extirpa el exceso de piel en los párpados -y así eliminar bolsas debajo de los ojos o la acumulación de grasa-. Asimismo, en varias ocasiones, el comunicador ha reconocido que ha pasado por boxes para infiltrarse bótox y ácido hialurónico para eliminar arrugas.

Jorge Javier Vázquez en un evento. (Foto: Gtres)

En cuanto a sus operaciones corporales, y aunque práctica ejercicio, el presentador también se hizo una liposucción con la que llegó a perder un total de 15 kilos. Y no solo eso. Tras esta intervención quirúrgica, y no contento con el resultado final, el catalán se sometió a una lipoescultura para marcar los abdominales y a un lifting en el cuello.

Finalmente, también se habría hecho una infiltración de hidroxiapatita cálcica, para reponer el volumen, corregir la flacidez y estimular la producción de colágeno nuevo, según contó El Español.