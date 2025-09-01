De Gloria Camila a Miri: los supervivientes ponen rumbo a Honduras y estas han sido sus últimas palabras

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. La nueva edición de Supervivientes All Stars llegará a la parrilla el próximo jueves, 4 de septiembre, y sus concursantes ya han puesto rumbo a Honduras para repetir la que se podría decir que ha sido la experiencia más dura y trascendental de sus vidas. Fue el pasado 31 de agosto cuando todos ellos se citaron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para coger el vuelo con destino a los Cayos Cochinos. Cuando se vieron, se saludaron con buen rollo entre besos y abrazos, aunque, como marca la dinámica del concurso, es muy probable que cuando el hambre empiece a apretar, comiencen a surgir los primeros enfrentamientos. No obstante, mientras que ese momento llega, parece que están disfrutando de una buena armonía, tal y como se puede ver en las imágenes trascendidas.

En ellas, muchos de los participantes también se han lanzado a pronunciar sus últimas palabras en suelo español, donde han dejado al descubierto cuáles son algunos de sus puntos más débiles en esta aventura. Sin ir más lejos, Gloria Camila ha confesado que estaba muy triste por tener que separarse de su pareja, Álvaro García, y su sobrina Rocío, que acaba de perder a su madre (Michu). «Me ha dado mucha pena», decía. Por otro lado, Jessica Bueno se sumaba a su compañera y revelaba que también iba a echar mucho de menos a sus hijos, aunque reconocía, al mismo tiempo, que tenía muchas ganas de este nuevo reto.

Gloria Camila Ortega en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. (Foto: Gtres)

Para Tony Spina también han sido difíciles las despedidas. De hecho, ha contado que dejar a Marta Peñate, su actual pareja, sola le ha costado mucho. «Siempre es ella la que se va y me siento culpable por dejarla sola», mencionaba.

Tony Spina en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. (Foto: Gtres)

Miri Pérez-Cabrero es otra de las supervivientes más queridas de esta edición. Su nombre ha acaparado numerosos titulares en los últimos días que cuestionan el tipo de relación que mantiene con Froilán y, lejos de querer aclarar nada al respecto en el aeropuerto, ha preferido reírse. «Me río, siempre con una sonrisa», expresaba.

Miri Pérez-Cabrero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. (Foto: Gtres)

Kike Calleja ha dedicado sus últimas declaraciones a Terelu Campos, su íntima amiga, quien espera que vaya a visitarlo durante su estancia en Honduras. «Estoy agradecido de tenerla como amiga, ojalá venga», manifestaba. Una petición a la que se ha sumado Sonia Monroy, otra de las concursantes de esta edición. «Ven a visitarnos, Terelu, la isla es tuya. Estás invitada», decía, añadiendo que, en esta ocasión, tiene claro que viene «a crear contenido divertido». En el caso de Rubén Torres, no ha pedido a Terelu que visite la isla, aunque sí que lo ha hecho a su actual pareja, de quien asegura estar enamorado. «Ojalá venga a verme», expresaba.

Kike Calleja en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. (Foto: Gtres)

Iván González participó en Supervivientes 2017, donde conoció a José Luis Llosa, ganador de la edición y gran amigo del influencer, que falleció hace unos años de forma repentina a los 47 años. En su recuerdo, Iván ha confesado que tendrá en cuenta todo lo que aprendió de él en esta nueva aventura. «Aprendí mucho con él. Fue mi mentor y tengo ganas de demostrarlo. […] Me voy a acordar mucho de él», decía.

Por último, Alejandro Albalá y Fani Carbajo se han limitado a hablar sobre las ganas que tienen de hacer frente a esta aventura. «Voy a por todas, va a ser diferente esta vez […] En mi cabeza no existe la palabra abandono», decía la ex concursante de La isla de las tentaciones. Por su parte, el ex de Isa Pantoja señalaba que «tenía muchas ganas de saltar». «A disfrutar lo máximo posible y que vaya bien. […] Veremos a ver qué pasa», sentenciaba.