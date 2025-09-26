Hace unos meses, Lara Álvarez confirmaba su ruptura con Perico Durán, poniendo fin a una relación que había tenido una segunda oportunidad más de una década después. Aunque entonces lo hizo con elegancia, dejando claro que lo suyo había terminado «con respeto y cariño», la presentadora acaba de dar un giro al relato. En su última reaparición ante los medios, Lara ha confesado estar «enamoradísima», no de una nueva pareja, sino de la vida y de los proyectos que tiene por delante. Con una sonrisa y mucha vitalidad, ha dejado claro que atraviesa un momento personal muy dulce, lejos de la tristeza de la ruptura y centrada en disfrutar, experimentar y seguir creciendo. Una declaración que marca un antes y un después en su nueva etapa y que confirma que, más allá del amor romántico, Lara vive un idilio pleno con ella misma y con su presente.

La historia con Perico era especial por partida doble. No solo porque se trataba de un reencuentro amoroso más de una década después, sino porque ambos habían compartido momentos muy públicos pese a la habitual discreción de la asturiana. Su primer noviazgo data de 2011. Por entonces, él ya era piloto comercial y ella comenzaba a despuntar en el periodismo televisivo. Tras separarse, cada uno siguió su camino, pero en 2024 volvieron a cruzarse. En noviembre de ese año, fueron fotografiados en París celebrando el 46º cumpleaños de él. Poco después, las redes se llenaron de imágenes juntos en Egipto, Roma o Sicilia. Perico, con más de 390.000 seguidores en Instagram, es muy conocido por sus mensajes motivacionales y por ayudar a personas con miedo a volar. Ambos compartían la pasión por los viajes, pero, finalmente, decidieron separarse nuevamente, dejando claro que lo hacían «con respeto y cariño».

Los otros amores de Lara Álvarez

A lo largo de su vida, Lara Álvarez ha mantenido relaciones con diversas personalidades del mundo del deporte y el espectáculo, siempre con un perfil mediático pero preservando su discreción. Uno de los romances más recordados fue con Fernando Alonso, el piloto asturiano de Fórmula 1. Su relación, aunque breve, fue intensa y seguida de cerca por los medios debido a la notoriedad de ambos. Coincidieron gracias al entorno deportivo en el que ella trabajaba, y a día de hoy, Lara siempre ha hablado bien de Alonso, evitando cualquier polémica.

Posteriormente, compartió unos meses con Sergio Ramos antes de que el futbolista formara su conocida familia con Pilar Rubio. Aunque el romance fue corto y ninguno de los dos ofreció declaraciones públicas, la prensa de la época se hizo eco de su vínculo, generando cierta expectación entre los aficionados.

Lara Álvarez y Fernando Alonso. (Foto: Gtres)

En otro capítulo de su vida sentimental, Lara se dejó ver con Adrián Lastra, actor con quien parecía tener una química notable dentro y fuera de las cámaras. En ese momento, él triunfaba en televisión y teatro, mientras ella vivía un momento de proyección mediática importante. A pesar de las apariencias de estabilidad, la relación concluyó de manera amistosa, sin ruidos ni polémicas. Asimismo, Lara vivió una historia con Andrés Velencoso, modelo y actor de renombre. Juntos conformaban una pareja que parecía sacada de una portada de revista: atractivos, exitosos y con buena imagen pública. Sin embargo, pese a las expectativas generadas por su unión, la relación terminó de manera discreta, sin que trascendieran conflictos ni escándalos mediáticos.

Por último, el humor y la televisión también fueron un terreno compartido en su vida sentimental con Dani Martínez, presentador y cómico con quien conectó tanto profesional como personalmente. Su afinidad era evidente y su relación se desarrolló sin dramatismos, siguiendo la misma línea de discreción y respeto que ha caracterizado todas las parejas de la presentadora.

Andrés Velencoso y Lara Álvarez. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años, Lara Álvarez ha demostrado que, aunque su vida personal despierte interés, prefiere no convertirla en espectáculo. Solo confirma lo imprescindible y, cuando habla de sus ex parejas, lo hace desde el respeto. En su última relación con Perico Durán, incluso rompió su norma de privacidad, compartiendo viajes y momentos íntimos en redes sociales. Tras su reciente ruptura, la presentadora continúa centrada en sus proyectos profesionales y en mantener su filosofía de vida: cerrar etapas con elegancia, conservar el cariño por quienes han formado parte de su historia y seguir adelante, con o sin pareja.