Todos los hombres que han conquistado a Lara Álvarez: de Sergio Ramos a Fernando Alonso

Está confirmado. El nuevo novio de Lara Álvarez se llama Perico Durán de Inclán, tiene 38 años y es piloto, aunque en las redes destaca por tener casi 300.000 seguidores y lanzar mensajes motivacionales. Se han escapado juntos a París, con tal mala suerte que les han pillado y sus imágenes están siendo muy comentadas en los platós de televisión.

La vida sentimental de Lara Álvarez siempre ha despertado mucho interés, pero todo el mundo pensaba que no tenía pareja. Después de varias rupturas, la presentadora dio una entrevista y aseguró que su corazón estaba perfectamente, pero que no latía por ningún hombre, al menos en términos amorosos. Ahora sabemos que en realidad estaba protegiendo la identidad de su nueva pareja, pero ¿quién más ha formado parte de su vida?

Fernando Alonso

Lara Álvarez y Fernando Alonso. (Foto: Gtres)

Lara Álvarez es una profesional muy reconocida en su sector. Actualmente se ha convertido en una gran presentadora, pero su labor empezó detrás de las cámaras. Se especializó en periodismo deportivo y tuvo ocasión de conocer a muchas celebridades, aunque nunca se ha aprovechado de sus contactos. En este ambiente es normal que coincidiese con los famosos del momento y fue así como se enamoró de Fernando Alonso.

La comunicadora y el piloto de Fórmula 1 mantuvieron una discreta relación que dio mucho de qué hablar. Ambos son reservados e intentaron protegerse de los curiosos. No obstante, en aquel momento Lara ya se había convertido en una estrella y era imposible quitarla de la ecuación. Por desgracia, su amor por Alonso no duró mucho, pero siempre ha tenido palabras muy positivas cuando le han preguntado por él.

Sergio Ramos

El futbolista Sergio Ramos y la periodista Lara Álvarez. (Foto: Gtres)

No podemos pasar por alto su historia de amor con Sergio Ramos, el gran jugador de fútbol que lleva años felizmente casado con Pilar Rubio. La historia que mantuvieron generó bastante interés, aunque fue bastante breve. Igual que sucede con Fernando Alonso, Lara intenta no pronunciarse sobre este tema porque no quiere ofender ni crear ninguna polémica. Eso sí, guarda un recuerdo fantástico de su romance con el sevillano.

Adrián Lastra

Lara Álvarez y Adrián Lastra. (Foto. Gtres)

Adrián Lastra es uno de los actores más populares de la pequeña pantalla porque su trabajo no se ha limitado únicamente al mundo de la actuación. También ha participado en varios programas, de hecho ha sido el único famoso que ha trabajado en dos cadenas al mismo tiempo: Telecinco y Antena 3. Por un lado estaba en El Desafío de Roberto Leal y por el otro en el concurso de baile que presentaba Jesús Vázquez la noche de los sábados.

Lara y Adrián estuvieron juntos. Todo hacía pensar que este romance se iba a extender en el tiempo. Hacían buena pareja y la gente que coincidió con ellos aseguró que estaban muy bien, pero una vez más el desamor llamó a la puerta de la presentadora.

Andrés Velencoso

Montaje de Lara Álvarez y Andrés Velencoso. (Foto: Gtres)

Otro actor que ha ocupado el corazón de Lara Álvarez es Andrés Velencoso, quien ahora está de plena actualidad porque ha fichado por la nueva serie que prepara Telecinco. En su momento fueron la pareja perfecta. Ambos son atractivos, talentosos y disfrutan de una reputación excelente. Sin embargo, nada de esto les sirvió para que su amor no se apagase.

Dani Martínez

Lara Álvarez y Dani Martínez. (Foto. Gtres)

Para cerrar esta lista hay que mencionar a Dani Martínez, el presentador que ha conquistado a la audiencia de Cuatro con su programa Martínez y Hermanos. Él también ha interpretado algunos personajes, de hecho ha trabajado en series tan famosas como Aída (Telecinco). No obstante, sus últimos movimientos han estado orientados al mundo de la comunicación, justo el sector donde triunfa Lara Álvarez. Tenían muchas cosas en común, pero esta relación también terminó y ahora la presentadora está centrada en Perico Durán, el influencer con el que ha disfrutado de las calles de París.