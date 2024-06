Así es la familia por la que Sergio Ramos ha decidido dejar el Sevilla FC

Sergio Ramos ha decidido terminar su contrato laboral con el Sevilla FC. Después de un año formando parte de las filas del equipo de la capital hispalense, el futbolista se ha despedido este martes del club en una rueda de prensa a la que ha acudido acompañado por su padre y su hermano. Sonriente y visiblemente emocionado, el deportista ha asegurado sentirse muy agradecido por el trato que ha recibido duranta esta etapa, al mismo tiempo que ha reiterado que se va «con la conciencia muy tranquila» porque «se ha dejado el alma» en cada segundo que ha lucido el escudo. También ha querido pedir perdón por los errores que haya podido cometer.

«No ha sido una decisión fácil, ha sido familiar y profesional. Hay que elegir buenos momentos para decir adiós», comenzaba a explicar. «Ha sido un cúmulo de sentimientos muy buenos. Quería agradecer a mi familia, un pilar básico. Y gracias al sevillismo por el apoyo y por ayudarme a sentirme como en casa. Han sido momentos increíbles y únicos», proseguía.

Sergio Ramos en su despedida del Sevilla FC. (Foto: Gtres)

Tal y cómo ha explicado Ramos, todavía no tiene firmado su próximo destino profesional. No obstante, ha comentado que Estados Unidos le encaja en cuanto a la calidad de vida familiar y personal que le puede ofrecer. Sin embargo, ha reiterado que eso no significa nada en cuanto a la decisión que tome finalmente en su trayectoria en el mundo futbolístico. Sea donde sea, lo cierto es que comenzará una nueva etapa de la mano de su familia, la cual aunque no ha podido acompañarle durante la rueda de prensa de hoy, parece que sí que lo hará en el nuevo acuerdo profesional que consiga.

Su familia junto a Pilar Rubio

Más allá de su carrera profesional, la familia ocupa un lugar imprescindible en la vida de Sergio Ramos. El 15 de junio de 2019 pasó por el altar para sellar su historia de amor con Pilar Rubio, la mujer con la que lleva compartiendo una relación sentimental desde hace más de diez años. Junto a ella ha formado una familia numerosa de la que en repetidas ocasiones se muestra visiblemente orgulloso.

Su primogénito, Sergio Jr., llegó al mundo en 2014. Le siguió Marco, uno de los medianos, el cual nació en 2015. Después, en 2018, se unió a la familia Alejandro, el bebé que les otorgó el título de familia numerosa. Dos años más tarde, en 2020, Pilar Rubio y Sergio Ramos daban la bienvenida al más pequeño del clan, Máximo Adriano.

Sergio Ramos y Pilar Rubio con sus hijos en un cumpleaños familiar. (Foto: Instagram)

Cabe destacar que la vida del jugador y su familia siempre había estado muy afincada en la capital hasta que en 2021 Sergio decidió terminar su contrato con el Real Madrid para vivir el final de su carrera en el PSG. Dos años después, volvió a dar un inesperado giro a su carrera para regresar a su Sevilla natal, etapa que ha dado por finalizada este mismo martes, 18 de junio, pese a la ilusión que mostraron sus pequeños de vivir cerca de su familia.