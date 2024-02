Pilar Rubio, más sincera que nunca sobre relación con Sergio Ramos

Los rumores sobre una posible crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio no han dejado de sucederse en los últimos meses pese a la negativa de los protagonistas. Sobre todo, después de que la colaboradora de El Hormiguero no acudiera con el ex jugador del Real Madrid a los Latin Grammy, que se celebraron en Sevilla el pasado 17 de noviembre; y de que Pilar fuera la gran ausente en el cumpleaños de su suegra.

Este lunes, sea como fuere, la propia Pilar Rubio ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre su relación. La presentadora ha concedido una entrevista a Harper’s Bazaar, en la que si bien ha confesado que ve «hasta normal» que los medios de comunicación y usuarios en la red hablen de su matrimonio «porque somos personajes públicos», asegura que no le afecta nada de lo que digan sobre ella y su marido, en absoluto. «Quizá me habría afectado si hubiera sido más joven, pero ya con 45 años centro mi energía en lo que me importa. Soy más madura en ese sentido y no me dejo influenciar por esas cosas ni me afectan para nada, sobre todo de gente que ni conozco», ha comenzado diciendo.

Pilar Rubio en París / Gtres

«Que hablen de mí, que se inventen cosas, me da absolutamente igual. A veces es como si hablaran de otra persona, me río muchas veces con mis amigas. Tengo para escribir una telenovela. El 95% de las cosas que dicen son mentiras», ha añadido para, inmediatamente después, zanjar cualquier tipo de rumor acerca de una posible crisis entre ella y Sergio Ramos, y rendirse en halagos hacia su marido y padre de sus cuatro hijos, Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano. «Son mentira, total y rotundamente. Insisto, totalmente. No hay nada de eso, creo que han visto que tiene tirón y han dicho, pues vamos a seguir hablando de ello. se empeñan en que estamos mal aunque insistamos en que estamos bien. Para mí es como si hablaran de otra persona o de otra pareja, me afectaría si un día mintieran con que soy traficante de armas. ¿El resto? Me da igual. Mi marido, él es mi apoyo y el padre de mis hijos. Tenemos una familia muy bonita, con mucho amor», ha señalado.

En este sentido, Pilar Rubio ha asegurado que, ya sea en el terrero personal o profesional, se encuentra en el momento «más bonito en que me puedo encontrar, un momento tranquilo, un momento de paz», y que aunque lleva bien trabajar en Madrid y vivir en Sevilla, «me gustaría poder dormir todos los días en mi casa con mi familia».

Pilar Rubio y Sergio Ramos en un evento en Madrid / Gtres

Fue el pasado mes de septiembre cuando, después de poner fin a su etapa en el Paris Saint-Germain, adonde llegó en julio de 2021 tras su salida del Real Madrid, Sergio Ramos fichó por el Sevilla FC; y el deportista y Pilar se mudaron, junto a sus retoños, a la capital andaluza. «Ni la maternidad ni tu pareja te obliga a hacer algo, simplemente yo necesito expresarme trabajando. Llevo 28 años luchando por esto, y ahora no voy a decir que no», ha dicho Pilar a este respecto.