Como cada inicio de año, los Critics Choice Awards dan el pistoletazo de salida a las alfombras roja más esperadas de la temporada. Esta pasada madrugada, estos galardones concedidos por la Broadcast Film Association reconocen la excelencia de los logros cinematográficos en varias categorías que ya se encuentran en las estanterías de los ganadores. Santa Mónica, Los Ángeles, ha desplegado su alfombra roja para celebrar la 31ª edición de estos premios a los que han acudido numerosos rostros conocidos y que ha dejado numerosas anécdotas que ya copan las portadas de todos los tabloides del mundo.

La alfombra negra de los Critics Choice Awards 2026

Los Critics Choice Awards no solo ponen en valor los logros del cine, que supone la antesala de premios como los Oscar -que tendrán lugar el próximo lunes 16 de marzo-. Antes de la entrega de los galardones, numerosos rostros conocidos y protagonistas de la noche han posado en su mítica alfombra roja, en la que han aparecido cientos de famosos, entre los que han destacado Jacob Elordi -uno de los actores del momento-, que ha acaparado todas las miradas tras alzarse con la estatuilla a Mejor Actor de Reparto por su papel en Frankenstein. El intérprete lució un look de lo más sobrio negro de Bottega Veneta que interpretaba su mítico traje clásico tailoring.

Jacob Elordi en los Critics Choice Awards 2026. (Foto: Gtres)

Entre los posados masculinos también ha destacado el de Ethan Hawke. El actor protagonista de películas como The Black Phone o Dead Poet Society ha captado también la atención por su look al apostar por un traje nada convencional marcado por la excentricidad.

Ethan Hawke en los Critics Choice Awards. (Foto: Gtres)

Entre los rostros masculinos que han captado la atención de las cámaras también se encontraba Adam Sandler, que ha acudido junto a su pareja, Jackie Sandler. Para esta ocasión, además de mostrar una gran complicidad, han querido hacer matching en la alfombra roja al lucir tonos parecidos en sus looks -negros y azules oscuros-.

Adam Sandler y Jackie Sandler en los Critics Choice Awards 2026. (Foto: Gtres)

En cuanto a las grandes protagonistas de la noche destaca la presencia de Amanda Seyfried. La actriz principal de La asistenta -la película que se estrenó el pasado 1 de enero y que está siendo todo un taquillazo-, apostó por un diseño de Valentino de corpiño en terciopelo con un lazo rosa y una falda de seda con el que acaparó todas las miradas.

Amanda Seyfried en los Critics Choice Awards. (Foto: Gtres)

Elle Fanning tampoco ha pasado desapercibida en la alfombra negra de los Critics Choice Awards. La actriz estadounidense protagonista de Valor Sentimental, ha apostado por un estilismo de lo más sensual con un vestido lamé dorado con escote de la colección Otoño/Invierno de Ralph Laurent que combinó con joyas de Cartier.

Elle Fanning en la alfombra de los Critics Choice Awards. (Foto: Gtres)

Jessica Biel también ha destacado en esta ocasión por su look. La actriz acudió a esta cita sin su marido, Justin Timberlake -con el que recientemente se le han apuntado rumores de crisis-. Sin embargo, y ajena a las especulaciones, la intérprete ha posado de lo más sorprendente con un vestido bohemio de Lavin de lentejuelas, escote halter y encaje negro.

Jessica Biel en los Critics Choice Awards. (Foto. Gtres)

Finalmente, en la alfombra negra, no ha pasado desapercibida Ariana Grande. La arista, que es tendencia por su papel de Glinda en Wicked, ha apostado por un vestido a medida de Alberta Ferreti con cristales de Swarovski y en color rosa con tul plumeti blanco.

Ariana Grande en los Critics Choice Awards. (Foto: Gtres)

Las anécdotas de la noche

Tras la alfombra negra tuvo lugar la entrega de premios, que dejó numerosas anécdotas. Entre ellas la declaración de amor de Timothée Chalamet a su pareja, Kylie Jenner, con la que lleva tres años de relación. «Te amo, no podría hacerlo sin ti», comentó.

Timothée Chalamet declaró su amor a Kylie Jenner tras recoger el premio. (Foto: Gtres)

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue la presencia de Kate Hudson, cuyo papel fue presentar la gala de la mano de un impresionante vestido rojo de Stella McCartney, uno de los estilismos favoritos y más comentados de los premios.

Kate Hudson en la entrega de los premios. (Foto: Gtres)

Finalmente, entre las apariciones estelares en la gala destacó la de Leonardo DiCaprio. El actor se alzó con el premio a la mejor película tras protagonizar Una batalla tras otra, la película dirigida por Paul Thomas Anderson.

Leonardo DiCaprio en los Critics Choice Awards. (Foto: Gtres)

Sin lugar a dudas, estos premios han dejado el listón de lo más alto de cara a los próximos galardones en cuanto a estilo y anécdotas.