Los famosos no han conseguido el éxito y la riqueza de un día para otro. Algunos íconos de la industria han tenido que experimentar momentos difíciles, incluyendo noches sin techos antes de alcanzar la cima. La vida en la calle, un capítulo que ha marcado de una forma u otra sus respectivas trayectorias. Recientemente, ha salido a la luz que la actriz, Mónica Cervera, nominada al Goya por Crimen Perfecto vive en la indigencia. Sin embargo, ella no ha sido la única que ha tenido que pasar por este suceso tan amargo.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez decidió trazar su propio destino alejándose del camino universitario que su madre esperaba. Con valentía, a los 18 años, reveló su deseo de seguir su pasión por el baile en lugar de continuar con los estudios académicos. Abandonó el hogar familiar y adoptó las noches en el estudio de baile como su refugio y lugar de práctica.

Jennifer Lopez en un evento/ Gtres

Empezó desde cero, sumergiéndose en el mundo del baile. Con dedicación y esfuerzo, sus habilidades deslumbraron rápidamente, catapultándola hacia oportunidades laborales en Europa que aceleraron su ascenso en la industria del entretenimiento como cantante, actriz y empresaria. “Empecé a dormir en el sofá del estudio de baile. No tenía hogar, pero era lo que tenía que hacer. Cuando regresé de Europa, me convertí en Fly Girl y me mudé a Los Ángeles. Todo sucedió en un año», confesó la cantante en una entrevista.

Jacob Elordi

Antes de convertirse en uno de los personajes principales en la aclamada serie Euphoria de HBO, el actor australiano enfrentó una etapa desafiante. En una reciente entrevista con la revista GQ, reveló haber vivido momentos económicos precarios, con apenas entre 400 y 800 dólares en su cuenta bancaria.

Jacob Elordi en una presentación/Gtres

Al mudarse a Los Ángeles, inicialmente se alojó en casa de un amigo, pero pronto se vio obligado a dormir en su automóvil. Durante el rodaje del primer capítulo de la serie, un generoso gesto de un productor cambió su suerte: al notar su situación, le facilitó una habitación en un hotel, brindándole un respiro en tiempos difíciles.

Sylvester Stallone

El ascenso de Sylvester Stallone a la fama como Rocky Balboa tiene sus raíces en una época de extrema adversidad. En un momento de lucha financiera, su realidad era desoladora: apenas ganaba 50 euros semanales. La escasez de recursos lo llevó a tomar una dolorosa decisión: vender a su compañero fiel, Butkus, su perro, por apenas 50 euros para asegurar su comida.

Sylvester Stallone/ Gtres

Sin un techo estable, las noches frías las pasaba en paradas de autobús y fuera de oficinas de correos, soportando los rigores del invierno. A pesar de ello, el genio creativo de Stallone germinó: concibió el guion de Rocky y lo vendió por 35.000 dólares con la condición de protagonizarlo. El ascenso meteórico a la fama le permitió recuperar a Butkus, por quien pagó 15.000 dólares, marcando así un emotivo retorno a la estabilidad tras tiempos de desesperación.

Dwayne Johnson ‘La roca’

La historia de Dwayne ‘La Roca’ Johnson está marcada por una infancia de dificultades. Un momento crítico fue el desalojo de su hogar, dejando a su familia sin un lugar donde vivir. La situación empeoró al tener que abandonar Honolulu, Hawái, su hogar anterior. El destino los llevó a establecerse en un modesto hotel en las afueras de Nashville, Tennessee. Sin embargo, el curso de su vida dio un giro extraordinario.

Dwayne Johnson ‘La roca’/ Gtres

En febrero del pasado año, la revista Forbes lo proclamó como el actor mejor remunerado del mundo en 2022, acumulando la asombrosa cifra de 270 millones de dólares, un testimonio poderoso de su increíble ascenso desde tiempos de dificultades.

Hilary Swank

Hilary Swank, la prestigiosa actriz galardonada con dos premios Oscar, forjó su camino desde humildes comienzos. Criada en un parque de remolques, su adolescencia se vio marcada por la dura realidad de vivir en un coche tras mudarse a California con su madre. En una situación desesperada, encontraron refugio temporal en una casa vacía gracias a la amabilidad de un amigo.

Hilary Swank/ Gtres

Esta vivienda, aunque carente de muebles y destinada a la venta, les ofreció un techo durante las noches, mientras durante el día debían desocuparla para mostrarla a posibles compradores, como Swank recordó en una entrevista con CBS News. Su historia es un testimonio conmovedor de resiliencia y determinación en su camino hacia el éxito.