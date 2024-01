Aunque los focos se apagaran para ella, el rostro de Mónica Cervera es inolvidable para los amantes del cine español, pues ha protagonizado títulos con gran renombre dentro de la industria cinematográfica de nuestro país, como Crimen ferpecto, por la que estuvo nominada, de hecho, a los Premios Goya en la categoría de Mejor actriz revelación, o 20 centímetros. De ahí, que su última confesión haya causado un gran revuelo y devuelto a las primeras filas de la crónica social el término de ‘juguete roto’.

Ha sido una conocida revista del corazón la que, este miércoles, ha llevado a sus páginas el giro de 180 grados que habría dado la vida de la actriz. Según la publicación, Mónica, a sus cuarenta y ocho años, ha pasado de participar en proyectos exitosos y desfilar por la alfombra roja de un sinfín de eventos, a vivir en la indigencia. «Desapareció de la pantalla y ahora vive en un banco de Málaga. En concreto, en un parque de Marbella, su ciudad natal. Ahora dice no necesitar a nadie», señala. Una situación límite para la que no existe la voluntad de la artista, no obstante, de retomar su carrera profesional en la pequeña y la gran pantalla. «No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado», ha declarado la propia Mónica a Semana.

Mónica Cervera en un evento en Madrid / Gtres

Aunque tiene familiares en Marbella que le brindan la posibilidad de vivir bajo su techo, Mónica Cervera ha declinado sus ofertas y ha pedido respeto para la «forma de vida» que ha elegido voluntariamente. «Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir. Lo único que quiero ahora es que Bienestar Social, con los que tengo cita el 25 de enero, me den una estabilidad». Sin embargo, en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde reúne a más de setecientos seguidores, ha publicado una fotografía con el parque marbellí de fondo donde se la ve con un aspecto notablemente desmejorado.