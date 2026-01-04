Cayetano Rivera dice adiós a su peor año y encara 2026 con más ilusión que nuca

Pocos nombres del panorama social español han vivido un año tan complejo como Cayetano Rivera. Ya instalado en los primeros días de 2026, el torero mira atrás con la sensación de haber cerrado una etapa especialmente dura, marcada por rupturas personales, controversias públicas y decisiones profesionales de enorme calado. Tras un 2025 plagado de titulares incómodos y episodios agridulces, Rivera afronta ahora el nuevo año con el deseo explícito de recuperar estabilidad, serenidad y un rumbo distinto tanto en su vida privada como en su proyección pública.

Durante los primeros meses de 2025, todo parecía indicar que Cayetano Rivera atravesaba un periodo de relativa tranquilidad. Su relación con la presentadora portuguesa María Cerqueira, con quien había hecho su primera aparición pública en 2023 en un evento en Lisboa, transmitía solidez y complicidad. Tras dos años de noviazgo, la pareja proyectaba una imagen de estabilidad que invitaba a pensar en una etapa asentada y sin grandes turbulencias.

Sin embargo, el mes de mayo marcó un punto de inflexión. Salió entonces a la luz la ruptura entre ambos, una separación que sorprendió por producirse cuando la relación parecía avanzar en buena sintonía. No trascendieron detalles concretos, aunque desde su entorno se insistió en que no hubo terceras personas ni episodios de infidelidad. Según explicó la revista ¡Hola!, el principal motivo fue la distancia geográfica, una circunstancia que dificultaba compartir planes y terminó generando desgaste y hastío en la pareja.

El apoyo de Lucía Rivera

Tras la ruptura, Cayetano Rivera optó por apoyarse en su círculo más cercano, especialmente en su hija, Lucía Rivera. Padre e hija fueron vistos pocos días después compartiendo tiempo juntos en la final masculina del Mutua Madrid Open de tenis, una aparición que evidenció el papel central que la familia desempeñó para el torero en uno de los momentos más delicados del año.

Ese apoyo emocional resultó clave en un periodo en el que los golpes no dejaron de sucederse. Porque si algo definió el 2025 de Cayetano Rivera fue la acumulación de episodios difíciles en un corto espacio de tiempo, afectando tanto a su vida personal como a su imagen pública.

El adiós a los toros

Uno de los momentos más trascendentales del año llegó el 20 de septiembre, cuando Cayetano Rivera se despidió definitivamente de los ruedos en Écija, Sevilla. Lo hizo saliendo a hombros, tras haber superado una lesión que le mantuvo varios meses alejado de las plazas, y poniendo fin a una carrera que culminaba justo veinte años después de tomar la alternativa.

La fecha tenía, además, un profundo valor simbólico: se cumplía un siglo desde que su bisabuelo ligara el apellido Rivera a la tauromaquia. Consciente del significado del momento, el propio Cayetano compartió una imagen de su traje de luces acompañada de una sola palabra, «Fin», sellando así una despedida tan sobria como definitiva.

La discusión en Madrid

Pero la retirada llegó en un contexto personal complicado. Apenas dos meses antes, a finales de junio, el torero había protagonizado una de las controversias más sonadas del año. Tras una discusión con empleados de un local de comida rápida en la calle Atocha de Madrid, la intervención policial terminó con su detención y una noche en el calabozo de una comisaría.

Rivera negó desde el primer momento haber actuado de forma violenta y calificó la actuación policial de desproporcionada. Anunció acciones legales y defendió su versión de los hechos, subrayando que se trató de una discusión como tantas otras. Finalmente, en noviembre se supo que el caso había sido archivado, una noticia que alivió su situación judicial, aunque el daño mediático ya estaba hecho.

Un accidente muy mediático

Cuando parecía que la polémica comenzaba a disiparse, un nuevo episodio volvió a situarlo en el centro del foco informativo. El 9 de noviembre, Cayetano Rivera sufrió un accidente de tráfico al salir del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra, al estrellar su furgoneta contra una glorieta ajardinada y derribar una palmera.

Las primeras informaciones apuntaron a una supuesta prueba de alcoholemia positiva, algo que fue rotundamente desmentido tanto por su abogado como por el propio torero. Su letrado aclaró que no hubo resultado alguno, mientras Rivera expresó públicamente su hartazgo ante lo que consideró informaciones inventadas. Según explicó, el accidente se debió a un fallo mecánico del vehículo y asumió la responsabilidad material de lo ocurrido.

Una semana después, el 17 de noviembre, acudió al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra para la vista oral. Allí, visiblemente molesto por las especulaciones mediáticas, modificó su actitud ante los medios, evidenciando el desgaste acumulado tras meses de exposición constante y titulares negativos.

2026, un nuevo comienzo

Ya en este inicio de 2026, Cayetano Rivera deja atrás uno de los años más difíciles de su vida. Un periodo que, como señalan desde su entorno, ha afectado tanto a su esfera privada como a su reputación pública. Con la retirada profesional ya asumida, los frentes judiciales cerrados y el tiempo como aliado, el torero encara ahora el nuevo año con la esperanza de reconstruirse lejos del ruido.

Después de haber dicho adiós a los ruedos y haber superado meses de enorme presión, Rivera afronta esta nueva etapa con la ilusión de quien busca recuperar el equilibrio perdido. Un 2026 que se presenta, para él, como una oportunidad de empezar de nuevo.