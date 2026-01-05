Amaia Montero planta cara a los haters tras su polémico regreso a La 1

Amaia Montero fue una de las protagonistas del cierre televisivo de 2025 tras su reaparición junto a La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja La Casa de la Música, emitido por La 1 de TVE. La actuación tenía como objetivo presentar el nuevo single del grupo, Todos estamos bailando la misma canción, el primero desde el regreso de la cantante a la formación después de 18 años. Sin embargo, la emisión generó una intensa conversación en redes sociales y fue objeto de numerosas críticas por distintos motivos.

Desde el momento en que se emitió la actuación, parte del público señaló que la interpretación no fue en directo, algo que llamó especialmente la atención al tratarse de una de las pocas actuaciones grabadas en España incluidas en el especial. Este hecho provocó numerosos comentarios en redes sociales, donde algunos espectadores cuestionaron el uso de playback durante la presentación del nuevo tema. A estas críticas se sumaron otras relacionadas con la letra de la canción, que introducía por primera vez referencias de carácter religioso en el repertorio del grupo, un elemento que también generó debate entre seguidores y detractores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Oreja de Van Gogh – Oficial (@laorejadevangogh)

No obstante, el aspecto que acaparó mayor atención fue el vestuario elegido por Amaia Montero para su regreso televisivo. La cantante apareció con un abrigo blanco de grandes dimensiones, diseñado por la modista donostiarra Isabel Zapardiez. La prenda fue concebida como un diseño escultórico y simbólico, asociado al concepto de retorno y renacimiento artístico de la intérprete. Pese a esa intención, el abrigo fue rápidamente objeto de comentarios y comparaciones en redes sociales, donde se viralizaron memes que lo equiparaban a edredones y prendas de cama.

Durante las horas y días posteriores a la emisión, Amaia Montero no realizó declaraciones públicas ni respondió de manera directa a las críticas recibidas. La conversación en redes continuó creciendo, con el abrigo convertido en uno de los elementos más compartidos y comentados de la Nochevieja televisiva. Finalmente, la cantante ha decidido responder a través de sus redes sociales, concretamente mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Amaia Montero ha compartido una fotografía en la que aparece en la cama, vestida con un pijama de cuadros y utilizando el mismo abrigo blanco a modo de edredón. La imagen iba acompañada de un texto breve: «Un edredón a mi manera». Con esta publicación, la cantante alude de forma directa a las comparaciones y memes surgidos tras su actuación, ofreciendo así una respuesta pública a los comentarios generados en torno a su vestuario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)