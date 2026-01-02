Amaia Montero, en pleno revuelo mediático, ha encontrado su refugio en una impresionante casa abuhardillada en uno de los barrios más exclusivos del centro de Madrid. El nombre de la primera y actual vocalista de La Oreja de Van Gogh no deja de generar titulares desde que anunciara su regreso al grupo con el que empezó en la industria y del que se desvinculó durante casi dos décadas. Ahora, y tras su estelar aparición musical el pasado 31 de diciembre, son muchos los titulares que ha copado en tan solo dos días del nuevo año: desde el estilismo que lució de la diseñadora donostiarra Isabel Zapardiez hasta la nueva canción que ha sacado a la luz, Todos estamos bailando la misma canción, que ha dividido aún más a los fans del grupo. Sin embargo, la artista sigue ajena a los comentarios y disfrutando de este momento tan dulce que le ha regalado de nuevo la vida.

Así es el exclusivo piso donde se refugia en Madrid

Vivir en el centro de Madrid es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Aún más si es dentro de la M30 o en el exclusivo barrio de Salamanca, donde la artista tiene su particular refugio. Aunque esta zona se divide en varios distritos, lo cierto es que hay uno que es mucho más lujoso que el resto: la zona de Recoletos. Es aquí, concretamente en la Milla de Oro -entre la calle de Serrano, Juan Bravo, el Paseo de la Castellana, Príncipe de Vergara o Jorge Juan-, donde Montero ha encontrado su hogar en Madrid cuando no está en el País Vasco, el lugar que la vio crecer.

En el 2009, cuando decidió dar un paso atrás con La Oreja de Van Gogh y comenzar su carrera en solitario como estrella del pop, Montero adquirió una vivienda en la Milla de Oro, que tiene un gran prestigio inmobiliario y que no todo el mundo tiene acceso a la compra o al alquiler de sus pisos.

Entonces, Amaia compró esta casa abuhardillada -que ha mostrado en redes sociales en contadas ocasiones- por un millón de euros -tal y como deslizó Informalia-, aunque con el paso de los años ha subido su valor a tres millones.

Esta propiedad de casi 300 metros cuadrados -concretamente de 289-, tiene un total de cinco habitaciones y cinco baños. Una vivienda que se suma a su amplio patrimonio, ya que cuenta con un piso en San Sebastián, el cual compró en 1999 tras sus primeros éxitos musicales.

En cuanto al barrio madrileño en el que reside, predominantemente es una zona en la que las marcas de lujo ha encontrado sus boutiques, como Loewe o Louis Vuitton. En cuanto a los locales gastronómicos, también se encuentran algunos del chef Dani García o del grupo Paraguas. Además, esta zona cuenta con muchas facilidades y comodidades, como estaciones de metro próximas, locales de ocio nocturno o zonas abiertas -como la Plaza de Colón-.