El dardo de Juan del Val a Jordi Évole en el aniversario de su novela: "En busca del aplauso fácil"

Vera, una historia de amor, la novela con la que Juan del Val consiguió alzarse con el Premio Planeta 2025, ha cumplido 2 meses. Aprovechando este especial aniversario, el escritor ha querido publicar un post en el que ha agradecido a cada una de las personas que han contribuido al éxito de su libro, incluidos todos aquellos que la han criticado duramente, los cuales también considera que han aportado su granito de arena para que las cifras de ventas sean tan buenas. Aunque haya sido inconscientemente.

«Quiero reivindicar la libertad de todos los que me pusisteis en el punto de mira y decidisteis disparar. […] Teníais la necesidad de poner en valor a los auténticos escritores y no a esos intrusos que salen en la tele y venden novelas a las masas analfabetas. […] Yo creo que, transcurridos estos dos meses, y viendo las cifras de ventas, os merecéis, por fin, mi reconocimiento. No dudéis en daros por aludidos porque, efectivamente, sois vosotros», comenzaba a escribir.

Aunque ha preferido no dar ningún nombre en concreto, Juan del Val ha definido algunos de los perfiles que se han sumado a las críticas de su novela, y entre todos ellos, sin duda ha destacado uno que todo parece indicar que podría ir dirigido a Jordi Évole. «Presentadores con un chándal impostado que presumen con Lo de… ser de barrio, pero solo son ventajistas en busca del aplauso fácil», sentenciaba. Y es que ese Lo de… entrecomillado podría interpretarse como una clara alusión al programa Lo de Évole, presentado por Jordi en La Sexta.

Cabe destacar que Jordi Évole dio su opinión sobre el premio que había recibido Del Val en su columna de La Vanguardia, donde dejó entrever que no estaba de acuerdo. «La semana del triunfo de Trump, de María Corina Machado, de Juan del Val. El mundo que soñamos ya está aquí», escribía con un tono irónico en el que cuestionaba el galardón.

El resto de dardos de Juan del Val

Más allá de esta referencia, Juan del Val también ha querido señalar que entre todos los que han criticado su novela y su logro como ganador del Premio Planeta se encuentran «chavalitos y muchachitas que tienen un Instagram de libros que no han leído», «humoristas que llevan 30 años intentando triunfar y continúan siendo irrelevantes» y «políticos revoltosillos que se quedan a vivir en la capital del estado opresor o cerca de la playa de la Concha… de su novia». A estos añadía «escritores frustrados que quisieron ascender, pero que acabaron de críticos agresivos sin gracia», «profesores de filosofía amargados que se vienen arriba con tuits de malote», «libreras ofendiditas, feministas de pose con columnas de periódico mal pagadas, opinadores condescendientes, sobradillas con su podcast aleccionador y tuiteros lectores de Proust con faltas de ortografía». Una larga lista a la que el colaborador de El Hormiguero ha querido dar su más sincero agradecimiento. «Gracias a todos. Seguid ladrando, pero tened cuidado porque la bilis que os sube desde el estómago os puede quemar la garganta. Sonrío. Yo sigo y Vera no para», concluía.