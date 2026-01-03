Más allá del Planeta: las otras novelas de Juan del Val que son perfectas para regalar

Juan del Val se encuentra atravesando una de las etapas de mayor plenitud de su vida. A sus éxitos frente a las cámaras, siendo colaborador habitual de formatos como El hormiguero o La Roca, se le suma su imparable carrera como novelista. Tanto es así que su último proyecto literario bajo el título Vera, una historia de amor, se ha alzado con el Premio Planeta 2025. Se trata de un libro que narra la historia de una mujer, casada con un marqués, que siempre ha llevado una vida discreta, digna y elegante. Sin embargo, y pese a las comodidades de su vida, decide separarse para emprender un nuevo rumbo cuando se cruza en su camino Antonio, un hombre más joven, modesto y ajeno a su mundo que la cautiva por completo.

No obstante, y reconociendo que este título ha marcado un antes y un después en su proyección literaria, la carrera como novelista de Juan del Val es mucho más extensa y, a lo largo de los años, ha escrito lecturas que han tenido mucha aceptación en las librerías. Bocabesada (2023), Delparaíso (2021), Candela (2020), Para Ana (de tu muerto) (2011) —coescrito con su mujer, Nuria Roca— o Parece mentira (2017) son algunas de las apuestas del comunicador que son perfectas para regalar estas Navidades y sorprender a tus allegados.

Juan del Val tras ganar el premio Planeta 2025. (Foto: Gtres)

Bocabesada, donde la vida supera al mejor de los guiones

Bocabesada se trata de un libro ambientado en una productora de series de televisión en la que sus protagonistas van desde un colaborador de televisión hasta un autor de éxito en plena crisis pasando por mujeres inteligentes presas de profundos errores, puro amor en la tercera edad, directivos mediocres, un ministro e incluso «una puta que está encantada de serlo», reza la sinopsis. Todos ellos se encuentran en un mundo complicado, en el que cada vez hay más líneas rojas y todo requiere mucha más cautela. Un escrito que entremezcla la realidad y la ficción y es descrita como «tierna, ácida, provocadora y brillante».

Portada de Bocabesada, la novela de Juan del Val. (Foto: La casa del libro)

Un lanzamiento que ha tenido muy buena acogida por parte de los lectores, que aseguran sentirse «enganchados desde la primera página». «No puedes dejar de leer y no quieres que acabe», escribe una usuaria sobre la novela. «Enganche absoluto» asegura otra.

Así es Delparaíso, lujo y melancolía a partes iguales

Delparaíso es un lugar seguro, que cuenta con vigilancia 24 horas y está catalogada como una de las urbanizaciones más lujosas de las afueras de Madrid —todo en la ficción, pero al más puro estilo de La Finca, de Pozuelo de Alarcón—. Allí todo parecía idílico hasta que Juan del Val se ha sumergido por completo en el enclave para descubrir las miserias ocultas tras la riqueza. «Sus muros no protegen del miedo, del amor, de la tristeza, del deseo y de la muerte», asegura.

Delparaíso, la novela de Juan del Val. (Foto: La casa del libro)

La mirada del autor construye una narración absorbente que resulta divertida, pero que en ocasiones roza la incomodidad. Un análisis exhaustivo de un mundo hermético e inaccesible en el que se plantean disyuntivas morales difíciles de solventar que hará al lector «estar con el corazón en un puño», tal y como refleja el texto de la contraportada.

Candela, cuando todo empieza de nuevo

Candela, de 40 años, es una mujer única que tiene «estrías, celulitis y una perra fea que se llama Chelo. Al principio era bonita, pero cuando creció se le ensanchó el culo. Lo mismo que me pasó a mí, salvando las distancias». Está acostumbrada a la soledad y a una vida normal, sin sobresaltos, aunque pone chispa a la vida con su ácido sentido del humor. Pasa los días en un bar de barrio regentado por ella misma, por su abuela y por su madre, y su día a día se basa en servir bebidas y hablar con los clientes cuando, de repente, una penumbra del pasado que creía olvidado llega para descolocarla.

Candela, la novela de Juan del Val. (Foto: La casa del libro)

Todos los libros introducidos en esta noticia pueden adquirirse en las tiendas de La casa del libro y en su página web y su precio oscila entre los 7 hasta los 20 euros dependiendo del formato elegido, pudiendo elegir entre la tapa blanca, la tapa dura o ebook.