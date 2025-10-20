EXCLUSIVA| El romántico plan elegido por Nuria Roca y Juan del Val para celebrar el Premio Planeta

Juan del Val se encuentra en la cúspide de su trayectoria profesional. El escritor acaba de ganar el Premio Planeta por su novela Vera, una historia de amor, una obra que narra la historia de una mujer de la alta sociedad sevillana que rompe con su marido y comienza una nueva relación en busca de su libertad. El colaborador de televisión ha sido dotado con un millón de euros por este reconocimiento y, como no podía ser de otra manera, lo ha celebrado por todo lo alto al lado de Nuria Roca, la compañera de vida a la que quiso dedicarle su discurso de agradecimiento. «Sin ti, esto sería imposible. Sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, descubro la suerte que tengo. […] Eres mi vida. Te quiero», confesó.

Según ha podido saber LOOK, cuatro días después de celebrarse este importante evento cultural, concretamente el pasado sábado, 18 de octubre, Juan del Val y Nuria Roca compartieron una romántica cena para dos cuando terminó la emisión de La Roca. Para la especial ocasión escogieron el restaurante Urrechu, un exclusivo establecimiento de cocina de autor ubicado en Somosaguas, una urbanización de lujo de Pozuelo de Alarcón.

Nuria Roca y Juan del Val en Madrid. (Foto: Gtres)

Íñigo Pérez de Leceta es el fundador de este negocio gastronómico que se basa en una propuesta culinaria con enfoque vasco-mediterráneo. La calidad de la materia prima y la presentación de los platos son dos de los aspectos más destacados de su carta, la cual no es apta para cualquier bolsillo. Y es que en ella hay disponible desde una tosta de boquerones con pesto y láminas de queso con pera por 17,50 euros hasta una ensalada de bogavante sobre cebolleta trufada y vinagreta de su coral por 39,50 euros. Sin olvidarnos de que disponen de platos que llegan a costar hasta 88 euros.

Nuria Roca y Juan del Val cenando en el restaurante Urrechu. (Foto: Gtres)

Tal y como se puede ver en las fotografías que han trascendido de la velada, el matrimonio compartió risas y derrochó una gran complicidad al celebrar juntos este nuevo logro. Para la ocasión, ambos optaron por looks casuales. La presentadora de La Roca lució unos jeans de corte de campana con una camiseta marrón chocolate y unas botas de punta y tacón cuadrado en color negro. Además, para combatir la bajada de las temperaturas en la noche madrileña, añadió una cazadora vaquera clara y un pañuelo a juego. Por su parte, Juan del Val eligió unos pantalones marrones de pana conjuntados con una camisa vaquera y unas zapatillas de la marca New Balance.

Nuria Roca y Juan del Val en Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá de su vestimenta, el rostro de ambos irradiaba una gran felicidad que dejaba entrever el buen momento que atraviesan, tanto en lo profesional como en lo personal. Y es que, además del reciente Premio Planeta que ha recibido Juan del Val, este reconocimiento también ha puesto de manifiesto lo sólido que es su matrimonio, el cual continúa avanzando por el mejor de los caminos.