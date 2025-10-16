A las afueras de Madrid, en la localidad de Pozuelo de Alarcón, será el lugar en el que Juan del Val esconda, entre sus estanterías, el Premio Planeta que recibió el pasado 15 de octubre. Concretamente en su refugio con Nuria Roca. Un cálido hogar en el que se respira la tranquilidad y la comodidad. Una casa que dice mucho de la personalidad del matrimonio y que la presentadora se ha encargado de abrir sus puertas a su millón de seguidores.

En ella destacan la variedad de libros, cuadros y elementos decorativos en todas sus estancias -además de velas, esculturas, alfombras, fotos de recuerdos familiares, plantas y, por qué no, mucho color-. Un chalet muy luminoso cuyas habitaciones tienen vistas, en su mayoría, al exterior.

El interior de su acogedora y colorida casa

Tal y como la presentadora de La Roca ha compartido en su cuenta personal -y en sus selfies-, su casa con Juan del Val se divide en varias plantas donde se reparten todas las habitaciones. Una de las más conocidas -por la cantidad de instantáneas que ha publicado- es el recibidor que lo protagoniza un amplio espejo donde la periodista enseña sus looks.

Sin embargo, y por lo que ha mostrado, una de las estancias más transitadas es el salón comedor. Esta habitación -que tiene prácticamente todos los colores del arcoíris, una chimenea y varios cuadros- gira entorno a un sofá azul marino, una chaise longue y una estantería llena de libros.

El despacho de Nuria Roca es una de las zonas preferidas de la comunicadora. Una sala donde, además de dedicarse tiempo para ella misma, da rienda suelta a su imaginación y donde, seguramente, prepare La Roca. Una estancia con vistas al jardín que cuenta con una mesa de cristal, una silla de cuero y una alfombra vintage.

La cocina de Nuria Roca y Juan del Val, protagonizada por una isla de mármol. (Fotos: Redes Sociales)

En cuanto a la cocina -protagonizada por una isla de mármol-, el matrimonio ha optado porque rompa un poco con el estilo del resto de habitaciones pues es de tipo minimalista con muebles lacados.

Así es el dormitorio de Nuria Roca y Juan del Val. (Foto: Redes Sociales)

Finalmente, y aunque es un lugar muy íntimo, Roca también ha compartido su dormitorio con el padre de sus hijos. Su nidito de amor cuenta con una cama de aproximadamente 135×190 cm decorada con un cabecero tapizado en terciopelo de color verde agua. Además, es justo aquí donde los presentadores tienen parte de sus fotografías familiares.

Un patio con piscina y plantas

Finalmente, aunque no menos importante, Nuria ha publicado en varias ocasiones la joya de la corona: su amplio jardín que consta de varias zonas: la primera, un acogedor chill out -con un sofá y una mesa baja-; la segunda, un comedor en que aprovechan los días de sol y, en tercer lugar, la piscina, donde la presentadora consigue su envidiable bronceado de piel.

Así es el exterior de la casa de Nuria Roca y Juan del Val. (Fotos: Redes Sociales)

Al igual que el interior del hogar, predomina la vegetación y los elementos decorativos ya que, a pesar de estar en el exterior, en su jardín también hay muebles para interior como lámparas, dos mesas, una alfombra y varios cojines.