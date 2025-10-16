Nuria Roca ha reaccionado a la declaración de amor de su marido, Juan del Val, que el pasado 15 de octubre recogía el 74 Premio Planeta con su novela Vera, una historia de amor, un galardón dotado con un millón de euros. Sin embargo, lo que realmente emocionó a los asistentes que estuvieron en la cena literaria organizada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya fueron sus palabras hacia y sobre su mujer, con la que lleva tres décadas de relación.

«Este premio es para una persona, que es Nuria. Sin ti esto sería imposible, sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, descubro la suerte que tengo (…) Eres mi vida. Te quiero», comenzó diciendo antes de referirse al resto de sus familiares. «Sin vosotros -sus hijos- no tendría ninguna emoción al levantarme cada mañana. Gracias, papá, por tu sentido del humor e ironía, y gracias, mamá, por enseñarme que, pase lo que pase, siempre hay esperanza».

Horas después de esta romántica dedicatoria, Roca ha reaparecido en redes sociales para contestar a su compañero de vida, del que no ha dudado en presumir públicamente.

Nuria Roca reacciona al Premio Planeta de Juan del Val

Si por algo se caracteriza este matrimonio es por hablar abiertamente de lo que ocurre de puertas para dentro de su casa. A lo largo de su historia de amor, han compartido con los telespectadores anécdotas, viajes e incluso la cara B de la misma.

Este 16 de octubre es un día que los presentadores nunca olvidarán. Juan como premiado y Nuria como su mayor apoyo durante todo el proceso de escritura. Es por ello que la colaboradora televisiva ha compartido con sus miles de seguidores cómo ha sido este viaje literario para su compañero de vida, al que no ha dudado en felicitar públicamente.

«La vida, nunca se sabe. Tú no eres consciente pero mientras ibas construyendo a Vera, y no me preguntes por qué, porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera…», ha comenzado diciendo la periodista.

Roca ha contado cómo ha vivido su marido este proyecto marcado y protagonizado por un viaje de distintas emociones: «Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado… cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo, cómo Alba se postulaba para tener su propia novela, cómo yo misma acompañaba del brazo a la madre de Antonio a la Feria, cómo esas dos madres sabían lo que se decían sin mediar palabra, cómo Vera ya no tenía miedo a equivocarse…».

Finamente, la presentadora de La Roca no ha podido evitar presumir del padre de sus hijos, del que ha destacado todas sus cualidades: «Cómo el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único… tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas Juan… Gracias. Enhorabuena».

Una publicación que se ha llenado de comentarios por numerosos rostros conocidos, como el de Lydia Bosch. «Una vez más… Enhorabuena, qué alegría tan grande».