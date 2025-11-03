Nuria Roca planta cara a Juan Carlos I: "No hay ni un ápice de autocrítica"

El próximo 5 de noviembre, en Francia, saldrá a la luz Reconciliación, las esperadas memorias de Juan Carlos I. En España serán publicadas en el mes de diciembre, pero lo cierto es que los adelantos que se han ido conociendo sobre su contenido no han dejado indiferente a nadie, generando una gran expectación en torno a las vivencias que el que fuera jefe de Estado ha decidido compartir públicamente. De hecho, es que se ha desvelado que ha dado un paso al frente para abordar temas tan comprometidos como sus supuestas diferencias con la Reina Letizia y su decepción con su hijo, el Rey Felipe.

Como no podía ser de otra manera, las opiniones sobre esta polémica autobiografía no han tardado en aparecer, convirtiéndose en el tema central de muchas mesas de debate. Sin ir más lejos, el pasado sábado, durante la emisión del programa La Roca, su presentadora, Nuria Roca, no optó por el silencio y plantó cara a las declaraciones de don Juan Carlos, empezando por criticar el título que había elegido para la obra literaria. «Así uno no se reconcilia, desde luego», comenzaba a decir. Añadía que la mala relación del mencionado con su nuera era un secreto a voces, algo que enseguida secundaba su marido, Juan del Val: «Es bastante primario culpar a la nuera», destacaba.

Nuria Roca en el programa ‘La Roca’. (Foto: Atresmedia)

Sobre su intención de regresar a España y otras voluntades que ha revelado, Nuria Roca también se ha mostrado muy crítica. «Si quiere hacer todas esas cosas, puede que unas memorias no sean el camino. […] Y más desde esa prepotencia, en la que no hay ni un ápice de autocrítica y en la que todo el mundo es culpable de lo que le sucede… Así no se puede», sentenciaba. Por otro lado, según lo publicado, don Juan Carlos tampoco ha tenido reparo en dedicar un capítulo a Corinna Larssen, asegurando que esa relación «fue un grave error del que se arrepiente profundamente», así como también considera que «manchó su reputación ante los españoles» y «deterioró la armonía y la estabilidad». Una situación que le llevó a abandonar España. Esta justificación tampoco ha convencido a Nuria, la cual ha continuado mostrándose bastante contraria a estas memorias que no paran de acaparar multitud de titulares, semanas antes de su lanzamiento. «¡Es que encima le echa la culpa a Corinna! Pero, vamos a ver, si él dejó por escrito que se iba para no perjudicar a su hijo», comentaba la periodista.

Juan Carlos I en Sangenjo. (Foto: Gtres)

Por su parte, antes de terminar el debate en directo, el recién galardonado con el Premio Planeta señaló que Juan Carlos I ha decidido publicar sus memorias porque «está enfadado al creer que no se le está haciendo justicia como figura histórica». No obstante, comentó que, en su opinión, lo más inteligente habría sido que continuara manteniéndose en silencio, alejándose del foco mediático y viviendo ajeno a la polémica.