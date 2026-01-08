Este jueves 8 de enero, Telecinco dará comienzo a uno de sus realities más esperados: GH DÚO. El formato vuelve a emitirse en la pequeña pantalla con concursantes que ya han dado mucho de qué hablar, incluso antes de que la casa de los famosos abra sus puertas. Una de las participantes más esperadas es Anita Williams, que con este cumplirá el hat trick en el universo de programas en vivo -ya que anteriormente estuvo en La isla de las tentaciones y en Supervivientes-. La creadora de contenidos ha aparecido horas antes del estreno y ha comentado cómo espera que sea su paso al lado de Carmen Borrego, también concursante. Además, también se ha pronunciado sobre su posible pareja.

Anita elige a Montoya

A pesar de que ya se conocen algunos secretos del concurso, todavía quedan sorpresas por descubrir, como las parejas. Sobre ello se ha pronunciado Anita, que cree que su pareja será Manuel González, su tentador en La isla de las tentaciones y con el que le fue desleal a Montoya: «Sospechas tengo de quien va a ser mi pareja en el concurso, pero qué pereza la verdad. Pereza máxima. Yo creo que me van a meter otra vez con Manuel y no me gustaría nada, la verdad».

Anita Williams habla sobre su paso por ‘GH DÚO’. (Fotos: Gtres)

Sobre su ex, Anita ha dicho que le hubiera gustado que fuera él su pareja, aunque «no cree que entre»: «Si tuviera que elegir, mejor lo bueno conocido. Pero no me haría ilusión que apareciera, creo que ya hemos expuesto todo demasiado en televisión. Ninguna novedad, yo a él le felicité el año y él a mí también. Este año amor propio, ese es el amor que quiero».

Sobre una posible reconciliación con Montoya, y tras varias idas y venidas desde su ruptura mediática en República Dominicana, Williams ha descartado que vuelvan a darse una oportunidad de momento: «No es el momento, tienen que pasar muchas cosas y mucho tiempo. Para mí, es el amor de mi vida y el amor de la vida es solo uno, pero no se puede. El tiempo lo dirá, el destino está escrito».

Anita y Montoya en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Sus planes con Carmen Borrego

Sobre su participación en Gran Hermano DÚO, Anita se ha mostrado de lo más tranquila, aunque solo conoce a una de las participantes, Carmen Borrego, con la que ha podido coincidir gracias a Terelu -a la que considera familia tras su paso por los Cayos Cochinos-. «No me da miedo nadie, sí que conozco a Carmen (Borrego) de haber coincidido alguna vez con ella, pero no conozco a nadie más, asi que voy sin prejuicios y a conocer a todo el mundo ahí. Terelu, te como -porque le ha dicho que la cuide-. Antes de que me metan a otro, prefiero a Terelu, fue como mi mami en Supervivientes», ha contado.