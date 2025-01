En las últimas semanas, la dinámica entre Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y Jeimy Báez ha captado la atención mediática, especialmente tras las declaraciones de ésta última en GH DÚO. La ex novia de Carlo ha compartido algunos detalles sobre su ruptura y la rápida aparición de Alejandra en la vida del hijo de Mar Flores, con sus compañeros en la casa de Guadalix de la Sierra. Jeimy ha insinuado que Carlo aún mantenía contacto con ella mientras iniciaba su relación con Alejandra, pues si bien su romance con el actor terminó el 23 de enero, apenas 10 días después se publicaron las primeras imágenes de Carlo con Alejandra en actitud muy cómplice y cariñosa por las calles de Madrid. Además, Jeimy ha afirmado que Carlo le seguía escribiendo durante ese periodo, cuestionando sus intenciones.

Ante estas declaraciones, Alejandra Rubio ha decidido romper su silencio en el programa Vamos a ver, en Telecinco, aprovechando su regreso al trabajo tras convertirse en madre por primera vez. La hija de Terelu Campos ha expresado su deseo de no entrar en confrontaciones, afirmando: «Ha pasado un año, no voy a hablar de ella porque no la conozco, no voy a entrar en ninguna guerra porque no soy así». Sin embargo, Alejandra sí ha defendido su relación con Carlo, asegurando que este siempre fue transparente con ella y que su relación con Jeimy ya había concluido cuando ellos comenzaron a salir. Alejandra ha enfatizado que Carlo le había contado todo desde el principio y que, para ella, el tema estaba más que zanjado.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Sabía lo que habían hablado y lo que no, Carlo me cuenta todo y por mí esto ya está más que acabado, ha pasado un año tenemos un hijo, tenemos nuestra vida y ya está», ha dicho Alejandra no sin antes asegurar, además, haber tenido acceso a los mensajes que, según Jeimy Báez, recibió de Carlo Costanzia una vez terminó su relación. «Prefiero no entrar en esto porque no quiero que termine saliendo algo que me obligue a responder pero todos hemos tenido relaciones, mejores, buenas. Siempre hay dos versiones y luego está la verdad, que son los hechos».

Por el momento, Carlo Costanzia no ha realizado declaraciones públicas al respecto de este asunto, manteniendo una postura discreta ante las afirmaciones de su ex novia. Una actitud que ha sido interpretada por muchos como una forma de evitar conflictos y centrarse en su vida actual junto a Alejandra y su hijo recién nacido. La pareja dio la bienvenida al mundo a su primogénito el pasado 6 de diciembre. El pequeño nació en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. «Estoy emocionada», fueron las primeras palabras de Alejandra tras dar a luz.

Alejandra Rubio se confiesa sobre su nueva faceta como madre

Alejandra Rubio también ha aprovechado su regreso a la televisión para hablar sobre su incipiente experiencia en la maternidad. La colaboradora de Vamos a ver ha expresado que ser madre le ha transformado la vida de manera inesperada, describiéndose como una madre «muy pesada» que desea encargarse personalmente de todas las tareas relacionadas con su bebé. Aunque su pareja, Carlo Costanzia, asegura que «está muy involucrado», Alejandra prefiere asumir la mayoría de las responsabilidades. «Me ha cambiado la vida completamente. Te lo cuentan y hasta que no lo vives… para mejor, por supuesto. Soy muy pesada, quiero hacerlo todo yo. Carlo se levanta igual pero se queda a mi lado como apoyo moral», ha explicado.