Fue a finales del mes de junio, cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sorprendieron con la noticia de que van a ser padres antes de que termine este 2024. Lo hicieron a golpe de entrevista, en la que se sinceraron acerca del rol que ejercerán en los próximos meses, además mostraron una gran ilusión por vivir esta nueva etapa de sus vidas juntos.

Juntos en una revisión médica

Tal y como es habitual en este tipo de situaciones, las revisiones ginecológicas es algo habitual, es parte del proceso. Sin ir más lejos, la pareja ha sido vista saliendo de un hospital de Madrid en las últimas horas.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, juntos. (Foto: Gtres)

Son sus primeras imágenes acudiendo a un centro sanitario juntos desde que anunciaron la noticia de que van a ser padres de su primer hijo. El italiano y la hija de Terelu Campos acudieron al hospital por la mañana y salieron caminando descompasados, uno por delante del otro, para evitar ser fotografiados uno al lado del otro. Sin embargo, volvieron a casa en el mismo vehículo privado.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en Madrid. (Foto: Gtres)

Una revisión en solitario

Días después de conocerse que Alejandra Rubio está embarazada, la nieta de María Teresa Campos se dejó ver acudiendo al médico. Esta escena ocurrió la mañana del 25 de junio. Ataviada con un look informal compuesto por una camiseta blanca de manga corta con la que dejó ver su vientre y pantalón lila, la colaboradora evitó responder a las preguntas de la prensa.

Llamó especial atención que, en aquella ocasión acudió en solitario, sin la compañía del hijo de Mar Flores, a diferencia de cómo ha ocurrido esta vez. Dicha reaparición se produjo unos días después de que la pareja pasara unos días de vacaciones en Ibiza, enclave en el que también pudieron disfrutar de una divertida jornada en alta mar a bordo de un yate blanco de grandes dimensiones.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

El sexo del bebé

Alejandra Rubio concedió una entrevista para el podcast La casa de mi vecina, junto a Nagore Robles y Germán González. Fue en dicha intervención cuando le preguntaron por el sexo del bebé, pero respondió que no lo sabía. Sin embargo, el misterio fue resuelto el pasado 31 de julio, gracias al programa TardeAR, en Telecinco.

El formato que presenta Ana Rosa Quintana quiso realizar en pleno directo el tradicional gender reveal (revelación de género), con un globo negro con la pregunta: «¿Niño o niña?!», que terminó por desvelar que Alejandra Rubio está esperando un barón.

La reacción de Alejandra Rubio

Tras conocerse que es un niño el bebé que esperan Alejandra y Carlo, la sobrina de Carmen Borrego fue captada por las cámaras de Gtres a la salida de su domicilio en Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

Al ser preguntada expresamente por la noticia aseguró que no le molestó que se filtrara el sexo de su hijo, pero sí que quiso aclarar su postura ante este tipo de situaciones. «No me molesta simplemente creo que es una información que no tiene que dar nadie más que nosotros», fueron sus palabras.