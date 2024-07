Desvelan el sexo del bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Alejandra Rubio concedió una entrevista para el popular podcast La casa de mi vecina, junto a Nagore Robles y Germán González, hace apenas unos días. La hija de Terelu Campos afirmó que no conocía el sexo del bebé que espera junto a Carlo Costanzia, tras ser preguntada expresamente por ello. «No lo sé», fueron sus palabras. Sin embargo, el misterio ha visto la luz en la tarde de este miércoles gracias al programa TardeAR, en Telecinco.

El espacio que presenta Ana Rosa Quintana ha organizado un gender reveal en directo, con un globo negro con la pregunta: «¿Niño o niña?!», que ha terminado por desvelar que Alejandra Rubio está esperando un barón. Han sido las colaboradores Leticia Requejo y Marta López las encargadas de celebrar esta improvisada fiesta del bebé. Juntas han pinchado el globo, que ha teñido de confeti azul el plató. «¡Es un niño!», han dicho. Unas palabras a las que han seguido un sinfín de especulaciones por parte del resto de colaboradores presentes, sobre que Alejandra y Carlo estarían considerando el nombre de ‘Carlo’ para su hijo, siguiendo la tradición familiar del padre.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en Ibiza. (Foto: Gtres)

En la entrevista en la que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron que iban a ser padres, la pareja ya habló sobre este asunto. La más joven del clan Campos confesó que le daba igual si la criatura era niño o niña. En cambio, Carlo, dijo que prefería una niña. En cuanto a los nombres que barajaban, aseguraron que todavía era «muy pronto». Sin embargo, Alejandra descartó el nombre de Teresa, en homenaje a su madre y su abuela, María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023; si bien sí habló de la posibilidad de poner a su futuro hijo el nombre del hijo de Mar Flores. «No creo que sigamos la tradición. En la familia de Carlo sí la hay, pero en la mía no tanto. Sé que a mi madre le haría mucha ilusión, pero me gustan los nombres más rebuscados, menos comunes», adelantó la influencer.

Alejandra Rubio no mostrará a su hijo en redes

La noticia del sexo del bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, llega apenas unos días después de que la hija de Terelu Campos afirmara que no iba a mostrar al bebé en sus redes sociales. «No le voy a exponer», ha dicho tajante. Una decisión que habría tomado en común con el padre del bebé que espera, y que pasaría por no mostrar el rostro de la criatura públicamente ya sea ante los medios de comunicación o en redes sociales. «Voy a intentar proteger a mi hijo o hija, de la prensa y de todo. Así que no, que no. La cara no. Yo que sé… Tampoco te digo que igual, a ver, que no haga lo que hacen Lara y Hugo que, de repente, sale de espaldas. Pero yo no soy muy de redes…», dijo.

Alejandra Rubio está embarazada de cinco meses. El bebé se espera que nazca el próximo mes de diciembre. Fue el pasado mes de junio cuando la nieta de María Teresa Campos y Carlo Costanzia, tras unos pocos meses de relación, anunciaron que iban a ser padres.