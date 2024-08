Marta López Álamo y Alejandra Rubio están distanciadas. Sobre este entramado que las ha colocado en la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país ha hablado la modelo.

La mujer de Kiko Matamoros asistió este pasado jueves, 1 de agosto, a la premiere de La Trampa, que se celebró en Madrid. Después de posar en el photocall habilitado, la influencer atendió a los medios.

Marta López Álamo posando. (Foto: Gtres)

«Alejandra fue testigo de mi boda»

Son varios los rumores que circulan acerca de cómo se encuentra la actual relación de amistad entre Alejandra Rubio y Marta, quienes siempre han presumido de mantener un excelente vínculo. Sin embargo, todo apunta a que se han distanciado. «No voy a hablar», ha dicho la maniquí, evitando así pronunciarse sobre su situación con la hija de Terelu Campos.

Por otro lado, indicó que Alejandra fue testigo de su boda, dejando claro la gran unión que tenían. «Yo no elijo las cosas. No voy a hablar de eso», añadió, haciendo hincapié en que no entiende el motivo de este episodio de amistad que está viviendo con la colaboradora de televisión.

Alejandra Rubio, en Madrid. (Foto: Gtres)

Marta López Álamo felicitó a Alejandra por su embarazo

A finales del mes de junio, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron a golpe de entrevista en la revista ¡Hola! que esperaban su primer hijo. Una noticia que acaparó distintos titulares en el papel cuché. Sobre si Marta ha felicitado o no a Alejandra en plena dulce espera, Álamo también se quiso pronunciar.

«No me quiero meter en nada. Por supuesto que la felicité, lo dijo ella en su programa. La felicité y también a Terelu», aseguró Marta Lópe Álamo.

Marta López Álamo hablando con los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Al margen de la polémica en la que se ha visto envuelta con la nieta de María Teresa Campos, Marta López habló largo y tendido de su relación con Kiko Matamoros, con quien se dio el ‘sí, quiero’ en la basílica de San Miguel, en pleno corazón de Madrid, en junio de 2023.

«Va todo muy bien, muy feliz. Ahora en agosto nos vamos, llevamos todo el año viajando, como Kiko no ha tenido trabajo hasta hace poco… hemos compaginado todo», indicó.

Su futuro profesional

Marta López Álamo también habló sobre sus planes profesionales de futuro y aseguró que es más que probable que se instale una corta temporada en Estados Unidos. De ser así, su marido, Kiko Matamoros iría con ella.

«Mi vida personal va primero porque lo he elegido, no porque nadie me lo imponga. Hay que buscar la felicidad. Y yo soy feliz así. Su felicidad está conmigo. Tenemos muchas opciones, pero no lo digo porque se gafa», explicó.