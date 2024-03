Agustín Jiménez y Kiko Matamoros se han convertido en los protagonistas de una discusión que se ha producido en las redes sociales, concretamente ha sido a través de X (antiguo Twitter), después de que el segundo publicara un tuit desde Dubái en el que hacía referencia a Yolanda Díaz y Mónica García. Una situación que los ha llevado a hacerse mutuamente una serie de reproches en el universo 2.0.



Esta generación de pollaviejers que ahora nos ponemos chulos, farrucos y bravucones…eso sí…

Siempre desde lejos y cuando nadie nos ha dicho nada. Un grito desesperado de casito en el crepúsculo esmegmático de señoro cateto. https://t.co/xcPaSSeokE — 𝗔𝗚𝗨𝗦𝗧Í𝗡 𝗝𝗜𝗠É𝗡𝗘𝗭 ®️ (@AGUSTIJIMENEZ) March 12, 2024

El origen del conflicto

Todo comenzó, cuando el que fuera colaborador de Sálvame compartió una fotografía desde un restaurante Dubái. «Cierra a las dos de la mañana y se puede fumar en la terraza. O vienen Yoli y la ministra de Sanidad a poner orden, o esto se va a la mierda», escribió, con ironía. Fue entonces, cuando el cómico reaccionó a esta publicación que no ha quedado exenta de polémica. «Esta generación de poll…viejers que ahora nos ponemos chulos, farrucos y bravucones… Eso sí, siempre desde lejos y cuando nadie nos ha dicho nada»,indicó en un escrito. «Un grito desesperado de casito en el crepúsculo esmegmático de señoro cateto», añadió.

Puedo usar tu criterio como currículum? — 𝗔𝗚𝗨𝗦𝗧Í𝗡 𝗝𝗜𝗠É𝗡𝗘𝗭 ®️ (@AGUSTIJIMENEZ) March 13, 2024

Una crítica que provocó que Matamoros respondiera. «Siempre me pareciste idiota. Gracias por confirmarlo», tuiteó. «¿Puedo usar tu criterio como currículum?», le preguntó el humorista en tono burlesco. «No te vale. Usa el tuyo, que así te va, campeón», prosiguió el ex de Makoke. Lejos de quedarse en este rifirrafe en la Red, Agustín respondió. «Venga, trol, que no cuela. Lee un libro sin hacerte daño», dijo. La conversación continuó. «Ya quisieras tú haber leído lo que yo, intelectual de pacotilla», le espetó Kiko. «Eso dice todo el mundo cuando le pregunto por ti: ‘¿Kiko Matamoros? No veas lo que lee esa persona. Habla así porque quiere, pero en realidad estamos ante un prócer sin parangón’», continuó el actor.

«Deberías ocuparte más de tu carrera y mejorar en lo que puedas», le pidió el colaborador de televisión. «Seguiré tus consejos. Veo que a tus representados les va de lujo en el mundo del arte y la cultura», le escribió Agustín.

Kiko Matamoros en un evento/ Gtres

«Yo no represento cómicos ni los he representado nunca, represento pintores en Emiratos Árabes Unidos y no les va mal. Anda, déjalo ya que esto empieza a resultar ridículo», aclaró por su parte Matamoros. «Entonces opinas sobre sus carreras sin tener ni puta idea. Ok», indicó el humorista.

Los reproches continuaron. «Joder, son públicas», justificó el colaborador. «Sí. Te vemos siempre en nuestros teatros. Sácate un abono. No paras de venir», añadió Jiménez. «¿A verte a ti? Voy a ir en cuanto pueda. Dime en qué pueblo estás y voy a verte. Te lo juro», sentenció. Fue entonces cuando la conversación entre ambos terminó al no obtener respuesta alguna por parte de Agustín.