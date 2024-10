De Alba Díaz a Juana Acosta: los Premios Women of the Year 2024, en clave estilo

Los Cines Callao de Madrid se han vestido de gala para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Bazaar Women of the Year 2024 que, un año más, han reunido a mujeres «extraordinarias» que no solo han dejado huella en sus respectivos campos, sino que han transformado sus logros «en un poderoso mensaje de cambio». Es el caso de Aitana, quien desde su salida con apenas 18 años de la academia de Operación Triunfo, ha logrado convertirse en uno de los nombres más relevantes de la música en castellano a nivel internacional; o Jerry Hall, una de las figuras más icónicas del mundo de la moda y el cine.

Ha sido alrededor de las 18:30 horas cuando los invitados al evento, y en especial invitadas, han comenzado a llegar a los Cines y desfilar por la alfombra roja desplegada expresamente para la ocasión, dejando a su paso un derroche de elegancia y gusto por la moda digno de análisis. Una de las primeras en hacerlo ha sido Juana Acosta. La actriz ha deslumbrado con un top de cuello alto básico y una falda joya de tubo perfectamente ajustada a al cuerpo, que ha combinado por unos pendientes a juego. Para no sobrecargar el estilismo, Juana ha apostado por un clean look.

Juana Acosta en los Premios Bazaar Women of the Year 2024. (Foto: Gtres)

Tras la intérprete de Perfectos desconocidos o El inconveniente ha hecho acto de presencia en los Cines Laura Matamoros. La influencer, que continúa en el foco mediático por su ruptura con Antonio Revilla y el supuesto nuevo romance de él con Hiba Abouk, ha optado por un top asimétrico y una falda larga con vuelo tras la cadera. Ambas prendas, de Fabio Encinar, el diseñador madrileño que lleva casi una década haciendo colecciones de prêt-à-porter y en cuya cartera de clientas se encuentran, más allá de la ex concursante de Supervivientes, rostros tan conocidos como Tamara Falcó, Andrea Levy, la actriz de Cuéntame, Paloma Bloyd o Georgina Rodríguez, entre otros.

También por el negro han apostado la periodista Isabel Jiménez con un vestido negro con un atrevido escote marcado por una apertura hasta el muslo; Ana Fernández, la influencer Marta Lozano o Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha llegado a los cines madrileños muy sonriente, ataviada con un vestido de manga larga ajustado a la cintura con un drapeado en línea, que destaca especialmente por sus amplias hombreras creando una silueta más definida. La joven ha completado su estilismo con una cartera de mano estilo joya a juego con dos brazaletes y pendientes en forma de aro.

Alba Díaz en los Premios Bazaar Women of the Year 2024. (Foto: Gtres)

Al otro lado de la paleta cromática se han posicionado Jessica Goicoechea y Mariló Montero. La creadora de contenido y empresaria ha lucido un impresionante conjunto de camisa y pantalón en color blanco satinado,con un brillo medio, perlado, y aspecto suave. Por su parte, la presentadora de televisión se ha enfundado en un vestido largo ajustado de color amarillo, con escote asimético.