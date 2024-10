Cuando parecía que Hiba Abouk volvía a un segundo plano mediático tras la vorágine de información sobre su supuesta relación con Álvaro Muñoz Escassi después de la separación del jinete y María José Suárez, la actriz vuelve a copar titulares. Y de nuevo, por un supuesto romance posterior a la ruptura de una pareja. En este caso se trata de Laura Matamoros y Antonio Revilla. Y es que en los últimos días, son varios los rumores que han surgido y que sitúan a la intérprete de El Príncipe como una figura clave en la ruptura entre la ya ex pareja.

La relación de Matamoros y Revilla ha estado en el ojo público prácticamente desde que vio la luz a finales del pasado mes de julio, si bien es cierto que ambos han preferido mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado. Esto ha ido in crescendo, sea como fuere, en las últimas semanas, debido a su evidencia distancia, avivando así los rumores de una ruptura inminente que la hija de Kiko Matamoros terminó de confirmar a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores.

Laura Matamoros y Antonio Revilla en Madrid. (Foto: Gtres)

Laura Matamoros ha dejado de seguir a Antonio Revilla en redes. Además, ha borrado cualquier rastro de él en su feed en la ya citada red social y, el último Reel que ha compartido, que hace referencia a todo lo que habría hecho (y no se ha contado) en su reciente viaje a Punta Cana para celebrar el 30º cumpleaños de su íntima amiga María Pombo, va acompañado de la nueva canción de Shakira, Soltera. Pombo, cabe recordar, quiso conmemorar este hito tan especial en su vida rodeada de palmeras, sol y mar, y de sus familiares y amigos más cercanos en uno de los lugares más soñados del Caribe.

Antonio Revilla e Hiba Abouk ¿Ilusionados?

Sea como fuere, lo cierto es que desde que se hizo evidente la ruptura de Laura Matamoros y Antonio Revilla, son muchos quienes apuntan a que el empresario ya tendría una nueva ilusión: Hiba Abouk. Ambos se habrían dejado ver, en actitud muy cómplice y cariñosa, disfrutando de una cena de en un resturante del centro de Madrid. «Mientras Laura Matamoros estaba en Punta Cana se lo estaba pasando muy bien en España. Y aquí es donde viene el vínculo porque, tal y como he podido conocer, Antonio Revilla ahora está conociendo a Hiba Abouk», ha desvelado el periodista Javier de Hoyos en Ni que fuéramoshhh.

Hiba Abouk en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En este sentido, el colaborador ha apuntado a que el romance entre Abouk y Revilla habría sido el catalizador definitivo de la ruptura entre Antonio y Laura Matamoros. «Laura rompió con Antonio Revilla unos días antes de irse al cumpleaños de María Pombo. Una ruptura que puede resultar un poco extraña. Habían tenido una discusión que, a veces, acaban en reconciliación», ha añadido.

Marta Castro, tajante sobre la relación de Antonio Revilla e Hiba Abouk

Aunque por el momento ninguno de los tres vértices de este triángulo amoroso se ha pronunciado al respecto de las informaciones que han visto la luz, sí lo ha hecho una de las mejores amigas de Laura Matamoros: Marta Castro. La influencer ha sido preguntada expresamente por la polémica en su último acto público, y lo cierto es que sus palabras denotan, cuanto menos, sorpresa. «No tengo ni idea, pero me acabo de quedar muerta», ha dicho. «Había quedado el lunes con Laura pero al final no pude, no la he visto. Ha estado en Punta Cana y no la he visto desde que ha vuelto, pero sé que está muy contenta, muy feliz, muy tranquila, muy bien», ha añadido.