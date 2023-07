Ibiza se convierte cada año en el enclave perfecto para pasar unos días de desconexión. Numerosos rostros conocidos no dudan en hacer las maletas y desplazarse hasta la isla pitiusa con el fin de disfrutar de las aguas cristalinas, la gastronomía que ofrece el lugar y los lugares de encanto que van encontrando a su paso. Pero también se convierte en el escenario perfecto donde se forjan nuevas historias de amor. Rodri Fuertes, ex de Adara Molinero y Marta Castro, ex de Fonsi Nieto se han convertido en este arranque de semana en la nueva pareja sorpresa de la temporada estival.

Rodri Fuertes junto a Marta Castro en Ibiza / Gtres

El influencer y Castro han posado por primera vez juntos mientras disfrutan de unas vacaciones en compañía de unos amigos. Entre ellos, se encontraba Covi Riva, gran amiga de la empresaria. Ha sido la propia Marta quien ha publicado en su perfil de Instagram una imagen de ellos mientras estaban en uno de los locales de más reclamo de la isla, Ushuaia. Ambos aparecen posando y abrazados mientras inmortalizan este momento que ya está dando que hablar y mucho.

Marta Castro y Rodri Fuertes en Ibiza / Redes sociales

Y no solo eso, sino que también han sido captados por los paparazzis mientras se daban un relajante baño en una de las playas. Ajenos a que estaban siendo fotografiados, Rodri y Marta se funden en un romántico beso mientras se refrescan dadas las altas temperaturas propias del verano. Complicidad y química a raudales es lo que derrochan en cada imagen, ya que lejos de esconder su amor, confirman que se encuentran en un buen momento de su relación.

Marta Castro y Rodri Fuertes en Ibiza / Gtres

El nuevo amor de Adara Molinero

Mientras Rodri ha rehecho su vida con Marta Castro, Adara Molinero ha hecho lo propio. Durante su paso por el concurso de Supervivientes, reality de Telecinco en el que quedó finalista, dejó clara la conexión que tenía con Bosco, ganador del formato y sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú. Sin ir más lejos, recientemente han compartido tiempo juntos, tal y como se ha ido viendo en sus respectivas redes sociales. «Unos días increíbles con personitas increíbles», ha escrito Molinero a lo que ha respondido Bosco: «Qué fácil se me hace disfrutar a tu lado!».

Rodri y Adara se conocieron se conocieron en Gran Hermano 17, pero lo suyo no surgió hasta tiempo después. Después de varias idas y venidas ambos tomaron la decisión de finalizar su romance el pasado verano.

Adara Molinero y Bosco / Redes sociales

Por otro lado, para Marta Castro, que se separó del piloto en 2022, tras nueve años de amor, cinco años de casados y un hijo en común ha vuelto a creer en el amor. Además, para ella el enclave en el que se encuentra con Rodri tiene mucho significado, ya que fue el lugar donde ha vivido algunos de los momentos más importantes de su vida, como su boda con Fonsi Nieto, que tuvo lugar el 30 de abril de 2017.