La lista de propósitos de Victoria Federica de Marichalar (22) para el nuevo año pasaba por «más alegrías y buenos momentos». Así felicitaba al menos el año la nieta del Rey emérito a sus más de 230.000 seguidores en Instagram, desde lo alto de las montañas del Valle de Arán, en Baqueira Beret; ajena a la entonces última polémica en relación a su hermano Froilán, cuyo nombre copaba otra vez todos los titulares de la crónica social a raíz de una pelea a las puertas de una discoteca en Madrid.

Y nada más lejos a la realidad. En lo que va de 2023, Victoria Federica ha disfrutado de grandes momentos y lujos junto a varios de sus amigos, entre los que se encuentran Carlos Ardiya, estilista y DJ. Ardiya, o los influencers María García de Jaime, Tomás Paramo, Rocío Laffón, Katia Gutiérrez-Colomer o el ex novilllero Carlos Ochoa, íntimo de su hermano Felipe. Con ellos, sin ir más lejos, la sobrina del Rey Felipe VI ha dado la bienvenida al verano con una escapa a Ibiza con excursión en yate a Formentera incluida para disfrutar de una jornada en el conocido chiringuito Beso Beach en la playa de Ses Salines; tras pasar unos días en Ginebra, donde había viajado junto a su familia para asistir a la fiesta de graduación de su prima Irene Urdangarin (18).

Victoria Federica durante una escapada a Ibiza / Gtres

Asimismo, Victoria Federica pasará próximamente unos días en Mónaco. Allí, la influencer se alojará en el famoso hotel Hermitage, de cinco estrellas, en el corazón de la localidad. El enclave cuenta en su interior con el restaurante con estrella Michelin Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage Montecarlo y el increíble spa Thermes Marins Monte-Carlo.

Esta compañía que no gustaría demasiado a la Infanta Elena. Como tampoco las intenciones de la it royal de seguir vinculada a las redes sociales como influencer tras haber abandonado sus estudios en la universidad. Victoria Federica comenzó en 2019 la carrera de Marketing y Comunicación en The College for International Studies (CIS) de Madrid, una universidad americana en la que también cursó sus estudios universitarios su hermano y la que fuera su primera novia, Mar Torres. Sin embargo la hija de Jaime de Marichalar y la infanta Elena decidió abandonarlos para seguir centrada en su faceta como creadora de contenido. Algo para lo que espera seguir creciendo.

Victoria Federica en el photocall de Aquazzura / Gtres

Y es que si bien hace tan solo unos meses optaba por la discreción, que aún sigue utilizando en algunas de sus apariciones públicas sobre todo en presencia de los medios de comunicación, Vicmabor -como se hace llamar en el universo 2.0- es ya todo un referente de moda y social en las redes sociales. Poco o nada queda de su pasado de niña achicada o de la timidez de su debut, hace poco más de un año, acudiendo a la gala anual de los Premios Elle. Victoria Federica se ha convertido en todo un reclamo bajo la asesoría de su agencia de representación, Soy Olivia, a la que pertenecen otros rostros conocidos del sector, como María Fernández Rubíes o María Pombo, entre otros.

Esta por ver si terminado el verano, Victoria Federica establece su residencia lejos de España tal y como aseguró el paparazzi Sergio Garrido en el programa Fiesta de Telecinco. Al parecer, la hija primogénita del Rey Juan Carlos I (85) y la Reina Sofía (84), estaría «muy cabreada con la vida que lleva su hija y se siente muy sola en casa. No hacen planes de madre e hija porque ella puede salir de casa un miércoles y no volver hasta el domingo», desveló. Una información a la que se suman ya dos posibles destinos para la influencer: Estados Unidos o Inglaterra, en ningún caso Abu Dabi, donde se encuentra su hermano desde principios de año. «Quiere que Victoria Federica abandone España. Yo lo que tengo entendido es que ella se quiere ir a Los Ángeles», expresó Sergio.