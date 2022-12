Froilán destapa su versión sobre la polémica reyerta con navajas: «Soy una víctima»

Podría decirse que el 2022 ha sido un año de lo más convulso para Froilán. Si bien era durante el pasado mes de julio cuando el hijo de la Infanta Elena se encontraba en una conocida discoteca de Marbella cuando tuvo lugar un aparatoso tiroteo, ha sido ahora cuando el nieto predilecto del Rey Juan Carlos se ha visto envuelto en una nueva polémica ocurrida esta vez en la capital, y concretamente en el barrio de Salamanca.

Al parecer, los hechos tuvieron lugar a las 6:00 de la madrugada del pasado 25 de noviembre en una conocida discoteca de la calle Goya. Allí fue, precisamente, donde tuvo que acudir una patrulla de la Policía Nacional previamente alertada por una pelea que estaba registrándose entre dos grupos de jóvenes en la puerta del enclave en cuestión, teniendo como consecuencia a un herido de arma blanca que conocía al hermano de Victoria Federica, también supuestamente presente en la reyerta mencionada.

Los datos eran aportados durante el pasado lunes, 26 de diciembre, por El Confidencial, haciendo saltar las alarmas de todos los allegados al sobrino del Rey Felipe sobre un asunto del que ya había pasado algo más de un mes. No obstante, con el paso de las horas se han ido esclareciendo distintas versiones, y como no podía ser de otra manera, también ha salido a relucir la del propio Froilán. Ha sido Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles la encargada de dar voz al protagonista de la historia, el cual había permanecido en un segundo plano hasta ahora: “Siempre van a hablar, no hay nada que hacer. Yo estaba en la puerta de una discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea, en absoluto. ¿Qué delito de riñas? Yo si soy algo, soy una víctima y ni eso, soy un testigo de una cosa que ha pasado”, habría asegurado el sobrino de la Infanta Cristina, dejando entrever que él habría permanecido totalmente ajeno a este tema, sin negar que la pelea haya sucedido, aunque señalando que él no habría tenido nada que ver en ella.

Por si fuera poco, esta misma versión también ha sido sostenida por varias fuentes policiales, las cuales han confirmado que Froilán no ha sido identificado ni implicado en la reyerta por testigos ni por los propios agentes que acudieron a la zona, ni mucho menos detenido. Aún así, las autoridades no han dudado en abrir diligencias por un delito de participación en una pelea con uso de armas que puedan poner en peligro la vida o la integridad de las personas que hubiera alrededor. Un delito que está penado con prisión de tres meses a un año, aunque lo cierto es que aún no existen denuncias pese a estar investigándose lo sucedido.

Sea como fuere, no parece que Froilán vaya a resultar implicado de ningún modo en este asunto, al igual que ocurrió durante el pasado 17 de julio cuando se encontraba celebrando su cumpleaños junto a unos amigos en una sala de la costa marbellí sin llegar a imaginar que unos minutos más tarde se desataría una trifulca de tiros y puñaladas que se cobró media docena de heridos.