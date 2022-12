Así serán las primeras navidades de ‘soltera’ de la infanta Cristina

Las del año pasado fueron las primeras Navidades de la Infanta Cristina (57) e Iñaki Urdangarin (54) juntos, tras cinco años en los que el ex duque de Palma se encontraba cumpliendo condena por su papel en el caso Nóos. Y las últimas. Y es que se cumple ahora un año desde que vieran la luz las imágenes de Urdangarin de la mano de una mujer que no era la Infanta en una playa del País Vasco francés, cerca de Bidart, donde el matrimonio solía veranear, mientras ella estaba en Suiza.

La identidad de la misteriosa mujer trascendía apenas unos días después: Ainhoa Armentia (44), una abogada compañera del bufete donde trabaja el ex balonmanista; al tiempo que Cristina e Iñaki emitían un comunicado informando de la nueva situación entre ambos: «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto».

Desde entonces han sido contadas las ocasiones en las que hemos vuelto a ver juntos a la Infanta y Urdangarin: en un viaje a Ginebra del ex duque para visitar a su hija Irene, en Viladrau el pasado mes de agosto; a principios de septiembre, en Jaca, donde estuvieron juntos en el funeral de Eduardo Roldán, ex director de la estación de esquí de Candanchú y amigo íntimo de ambos y, más recientemente y en público, el pasado 2 de diciembre, durante un partido de balonmano de su hijo Pablo con el equipo del Barça. Allí, según las imágenes emitidas por el programa Y ahora Sonsoles, la hija y el todavía yerno del Rey Juan Carlos I (84) y la Reina Sofía (84) no mediaron palabra.

Así, estas serán las primeras Navidades que la hija menor de los Reyes eméritos pasará en soltería. Acostumbrada a pasar Nochebuena en el norte de España para estar con su familia política, es probable que este año la Infanta regrese de Ginebra, donde reside desde 2013, a España, para estar junto a sus hijos Juan Valentín (22), Pablo (21), Miguel (19) e Irene (16), y su hermana, la Infanta Elena, a caballo entre Madrid y Barcelona.

Cristina aprovechará estas fechas para visitar también a su madre, Doña Sofía, no sin embargo a su padre, que el día de la víspera de Reyes cumplirá 85 años. Las hermanas de Felipe VI (54) estuvieron en Emiratos con Don Juan Carlos durante el puente de la Constitución, lo que demuestra que el próximo retorno del ex monarca a nuestro país queda lejos. Esta será la tercera Navidad que Juan Carlos I despida lejos de su país desde que en agosto de 2020 saliera de Zarzuela tras comunicar a Felipe VI su decisión de «trasladarse fuera de España» para evitar que los escándalos que le salpican, dañasen más a la Corona.

La gran incógnita es si la Infanta Cristina pisará Palacio, pues la Casa Real ya ha confirmado que el próximo 24 de diciembre, en la mesa estarán los Reyes, Leonor (17), Sofía (15), y la madre de Letizia, Paloma Rocasolano (70), que ya tiene costumbre pasar las fiestas con su hija.