Jordania tiene nueva princesa. Desde el pasado fin de semana y de manera totalmente inesperada -al menos para el público en general-, Miriam de Ungría ha pasado a ser integrante de la Familia Real. Lo ha hecho tras su sorpresiva boda con el príncipe Ghazi bin Muhammad, primo del actual Rey Abdalá. Así, la viuda de Kardam de Bulgaria y, hasta ahora, Princesa viuda de Tirnovo, ahora es princesa de Jordania, en concreto, Mariam Al Ghazi.

A pesar de que la boda ha sido inesperada para el público general, no así para los allegados de la Princesa. La discreción siempre ha caracterizado a Miriam de Ungría, lo que también aplica a este enlace, del que solo tenía conocimiento su círculo íntimo. Una boda en la que la viuda de Kardam de Bulgaria apostó por un sencillo y favorecedor diseño de la firma Cortana que, curiosamente, ya había lucido la Reina Letizia en su versión más corta y en color azul.

Nueva princesa

Con la llegada de Miriam de Ungría a la Familia Real de Jordania resulta inevitable no hacer comparaciones, no solo con la actual consorte del Rey Abdalá, Rania de Jordania, sino también con la prometida del príncipe Hussein, incluso con la princesa Iman, la más joven de todas -con permiso de la hija menor de los Reyes-.

La Reina Rania y su nuera, la futura princesa Rajwa pueden presumir de tener un estilo más o menos parecido. De hecho, incluso en su físico se pueden encontrar bastantes similitudes. Un detalle que refuerza la complicidad entre la Reina y la futura princesa heredera, a la que además, le ha prestado algunas piezas.

Sin embargo, Miriam da un paso más en términos de estilo. Es cierto que en su forma de vestir encontramos similitudes con la Reina Rania, pero la nueva princesa de Jordania incorpora la marca España a sus looks. Aunque Rania en ocasiones apueste por moda española, Miriam ya ha demostrado en su enlace este detalle.

Más allá de esto, lo cierto es que el estilo de la Reina Rania es más elevado que el de la nueva princesa de Jordania. La esposa del Rey Abdalá está considerada una de las mujeres más elegantes del mundo y fusiona a la perfección los looks occidentales con la tradición. No faltan en su armario prendas de firmas internacionales de gran prestigio, junto a otras más locales, con las que hace un guiño al país y reivindica la moda nacional. Incluso sus looks ‘de calle’ resultan más elevados que los de Miriam de Ungría, a la que no es extraño ver en zapatillas y pantalones chinos en visitas privadas a España. Eso sí, ahora tiene por delante la difícil tarea de encontrar el equilibrio entre la moda occidental y la jordana, con un hueco reservado a la ‘marca España’, tal como ha demostrado ya.