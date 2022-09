Miriam de Ungría: princesa en Jordania tras una vida marcada por la tragedia

La boda sorpresa de Miriam de Ungría ha sido uno de los grandes acontecimientos del fin de semana. La viuda del príncipe Kardam de Bulgaria se ha casado con el príncipe Ghazi bin Muhammad de Jordania. Una boda íntima que se ha celebrado en el Palacio Real de Jordania, con la presencia de algunos invitados y del Rey Abdalá, que ha posado sonriente con la pareja.

Jordan’s Prince Ghazi Bin Muhammad marries Princess Miriam, Princess of Tarnovo, Sept 3rd, 2022.

The nuptials were held in the presence of HM King Abdullah II and attended by HRH Prince El Hassan Bin Talal and HRH Prince Talal Bin Muhammad. pic.twitter.com/7ICBW4uKpk

— Arabian Royal Agency (@A_RoyalAgency) September 3, 2022