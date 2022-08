La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: Vacaciones juntos en familia

Nuevo verano para la familia Urdangarin. Si hace unos días se publicaban unas imágenes del exduque de Palma con sus hijos en su destino habitual de vacaciones, ahora la sorpresa ha sido mayor cuando se ha podido ver a la Infanta Cristina en Bidart. A pesar de las complicaciones de los últimos meses y de la relación entre Urdangarin y Ainhoa Armentia, la Infanta Cristina ha cumplido con una tradición que comenzó hace varios años y ha viajado a Bidart para reunirse con sus hijos y su expareja.

Un viaje que llega tras su reciente estancia en Palma de Mallorca, en la que pudo coincidir con su hermano, el Rey Felipe, aunque no han trascendido detalles sobre este reencuentro. Juntos y por sus hijos, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han disfrutado de unos días de descanso en la localidad vascofrancesa, como hacían cada verano hasta ahora.

En un reportaje publicado en exclusiva por la revista ¡Hola! se aprecia cómo la hermana de Felipe VI y el que ha sido su marido durante casi veinticinco años mantienen una relación cordial, para tranquilidad de sus hijos. Tal como revela la revista, la Infanta estuvo tres días en Mallorca con doña Sofía y dos de sus hijos y, después pasó por Barcelona antes de desplazarse a Cádiz. Tras unos días en la costa gaditana, la hermana de Felipe VI puso rumbo al sur de Francia, donde ya se encontraban tres de sus cuatro hijos con su padre, Iñaki Urdangarin.

Según confirma la revista, la hermana de don Felipe llegó a Bidart el pasado jueves y se encontró con su todavía marido y sus hijos e la zona del paseo marítimo. Pablo y Miguel estaban disfrutando de una jornada de surf, pero al ver a su madre salieron del agua y corrieron a abrazarla. Aunque no ha habido gestos de cariño entre doña Cristina y el exdeportista, sí que se les ha visto manteniendo una breve conversación mientras sus hijos continuaban disfrutando del mar. Una charla en la que Iñaki Urdangarin se mantuvo sentado y cabizbajo, escuchando con gesto serio las palabras de la Infanta Cristina permanecía de pie. No han trascendido detalles de esta conversación entre ambos, aunque no hay que olvidar que el horizonte del posible divorcio está cada vez más cerca.

Ha sido toda una sorpresa que la Infanta Cristina haya visitado Bidart en este momento. De hecho, lo último que se pensaba era que coincidiera con Iñaki Urdangarin tras los acontecimientos que han marcado los últimos meses para la hermana de Felipe VI y sus hijos, a raíz de la relación entre el exdeportista y Ainhoa Armentia. Sin embargo, una vez más, ha quedado patente que para doña Cristina su familia es lo primero, y el bienestar de sus hijos está por encima de cualquier otra cosa.