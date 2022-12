María Pombo tiene el peluche viral para hacer soñar a los más pequeños en Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y junto a ella la llegada de grandes personajes históricos como Papá Noel o los Reyes Magos a todas las casas del planeta. Una visita para la que ya se preparan millones de niños con la mayor de las ilusiones, y a la que también se han sumado algunos duendes mágicos que tienen como objetivo hacer llegar a Sus Majestades y a San Nicolás todas y cada una de las peticiones de los más pequeños de la casa, eso sí, únicamente si se portan bien.

Para conseguirlo, Mi Duende Mágico se ha encargado de crear una figura que se ha convertido en algo más que un juguete. Se trata de una divertida tradición que ha llegado desde Chile con el único objetivo de disfrutar, aúnn más si cabe, de la Navidad en familia, sorprendiendo y jugando con todos los niños de la casa. Algo que no han pasado por alto influencers de la talla de María Pombo, María García de Jaime, Laura Matamoros, Cris Martínez Gijón o Loquemoladelola, que llevan ya varias semanas divirtiéndose junto a sus hijos cada mañana al descubrir las sorpresas que estos duendes mágicos han preparado a lo largo de toda la noche para dejar boquiabiertos a los más pequeños.

Cabe destacar que la tradición dice que los Duendes Mágicos viajan desde la Aldea Noel hasta nuestros hogares con el fin de hacer divertidas travesuras durante la noche para hacer más felices a los niños cuando se despiertan, demostrándoles así que Papá Noel y los Reyes Magos están viendo cada una de sus acciones antes de poner rumbo a sus casas para traerles los regalos propios de estas fechas tan especiales.

Gracias a esta costumbre, cada vez más familias han conseguido fomentar la relación existente entre adultos y niños en un marco de sorpresa y diversión que consigue transportarles a épocas en las que el mundo digital aún no era el principal protagonista de sus vidas. Para ello, Colorita, Jaja, Ginger, Colorito, Pascuala, Kari, Buh, Goldy (el duende solitario), Chocolata, Créme, Caramel y Neve. Unos muñecos de lo más animados que han conseguido conquistar a familias de todos los rincones del país, vendiendo más de ocho millones de estos peluches hasta la fecha y siendo cada año, más de un millón de Duendes Mágicos los que se venden solo en el mercado chileno. Un gran éxito que la marca ha decidido aprovechar, creando más de 80 modelos y, ahora, una colección de doce duendes que llegan a España para revolucionar la Navidad de todos los hogares.

Si quieres hacerte con tu Duende Mágico y no sabes cómo, en LOOK te damos la solución. Todavía no es tarde para sorprender a tus seres queridos y devolverles una ilusión que no debería perderse pese al paso de los años, estando disponibles en El Corte Inglés, Carrefour, Juguettos y en la tienda online de Mi Duende Mágico España desde 22,90 euros.